«Боже, что со мной будет?»: О первом прыжке с парашютом рассказал десантник «прыгающей» бригады Анатолий Пикалов из Бердска

Десантники разных возрастов собираются на День ВДВ в Бердске

Задолго до торжества начали собираться возле мемориала Воинскому братству на День ВДВ 2 августа десантники в Бердске. Среди них были бердчане всех возрастов. Кто-то пришел вместе с друзьями, кто-то — с детьми и женами, некоторые держали на руках маленьких внуков, облаченных в тельняшку или камуфляж, как у дедушки. Убеленные сединой ветераны, как мальчишки, радовались встрече с сослуживцами. Крепкие объятия, радостные восклицания, искренние улыбки.

Встреча десантников в День ВДВ в Бердске

Автор видео Галина Панчева



С букетом гвоздик к месту сбора «десантуры» приблизился 52-летний Олег Родак. На кителе бердчанина сверкали медаль «За отвагу» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством 2 степени». Прапорщик Родак служил в бердской бригаде спецназа. Олег рассказал, что всегда хотел быть военным. В 1997 году начал службу по контракту. Затем стал прапорщиком. В общей сложности полтора года Олег был в командировке в Чечне. Самым страшным для бердчанина на службе в горячей точке было терять друзей.

Олег Родак

Олег Родак старается каждый год приходить в День ВДВ на встречу с друзьями.

— Собираемся, вспоминаем службу, делимся новостями. Контакты постоянно поддерживаем. Дружба осталась на всю жизнь. Нам уже много лет. Начинали служить — 20 с небольшим было, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Олег Родак.

Анатолий Пикалов тоже служил в прославленно бердской бригаде спецназа. По контракту. Каждый год традиционно встречается с сослуживцами на общий праздник — День ВДВ.

— У ДК «Родина» встречаемся первый год. Раньше были показательные выступления на аэродроме. Встречались в городском парке. Сейчас он на реставрации. На празднике здесь впервые, но прихожу сюда постоянно. Ребят вспоминаю, которых знал в лицо, с которыми служил в одном батальоне, даже в одном взводе, — поведал Анатолий Анатольевич.

Ветеран-десантник отметил, что иногда на День ВДВ приезжают ребята из Искитима, а несколько лет назад были сослуживцы, проживающие сейчас в Болотном.

Анатолий Пикалов

-Неожиданно было встретиться. Ребята поменялись, но черты лица не изменились — такие же глаза. Сначала прошли мимо, а потом повернулись: «Ты что ли?». Ну, я. Поздоровались. Обнялись. Пожелали всем здоровья, когда прощались. Женам, семьям. Выпили по рюмочке. Помянули ребят, которых нет с нами, близких, знакомых и даже незнакомых, отдавших свои жизни за наш сегодняшний день. Мы их помним. Никогда не забудем.

На счету Анатолия Анатольевича 12 прыжков с парашютом.

— Первый раз испугался, глаза зажмурил, но все равно прыгнул. Надо. Лечу и думаю: Боже мой, что со мной будет? А когда почувствовал хлопок над головой, открыл глаза — надо мной спасительный купол, знаю, что со мной будет все хорошо. Говорят, что первый раз не страшно — не знаешь, что это такое. Во второй раз гораздо страшнее. Были и ребята, которые не смогли прыгнуть ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Их отчислили из ВДВ, потому что бригада была «прыгающей», как говорил наш бывший командир майор Поляков. Конечно, нужно мужество, чтобы прыгнуть. Это не просто так.

Торжество, посвященное Дню ВДВ, началось с поднятия флагов. Почетная миссия сделать это выпала ветерану ВДВ, почетному гражданину Бердска Борису Ионову.

Из-за самоизоляции по коронавирису торжество было максимально сокращено. Перед возложением цветов к мемориалу Воинскому братству бердским десантникам сделали подарок.

-Прошу поднять голову, потому что, внимание, в честь празднования 90-й годовщины Воздушно-десантных войск России пролетом с флагом ВДВ вас поздравляет региональное отделение партии «Единая Россия» и лично депутат заксобрания, мастер спорта, трехкратная чемпионка России по вертолетному спорту Ирина Диденко, которая сейчас управляет винтокрылой машиной, — обратился к бердским десантникам ведущий торжества, посвященного Дню ВДВ.

День десантника — особый праздник для Бердска. В ноябре 1984 года в городе была сформирована отдельная бригада особого назначения. Военнослужащие бригады участвовали в операциях в Афганистане, Карабахе, Боснии, на Северном Кавказе. Указом президента Российской Федерации за мужество и героизм, проявленные при выполнение специальных заданий, шестерым военнослужащим присвоено звание Героя РФ. Приказом министра обороны Дмитрий Ерофеев и Игорь Лелюх навечно зачислены в списки части. В честь Игоря Лелюха названа улица в Бердске.

Закончилось торжество минутой молчания и возложением цветов к мемориалу Воинскому братству.

Почтили память погибших бердчан в локальных войнах



Автор видео Галина Панчева

Возложили цветы к Мемориалу Воинскому братству

Автор видео Галина Панчева

