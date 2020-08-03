Первая вспышка августа: Магнитная буря средней мощности ожидается 3 августа 2020 года

Люди, не относящие себя к метеозависимым могут ощутить упадок сил и повышенную утомляемость 3 августа.

Месяц сразу же начнется с метеоудара

3 августа 2020 года – эксперты прогнозируют незначительную геомагнитную активность. Но даже она может приносить неудобства гипертоникам и людям с проблемами с сердцем. Так же буря повлияет на настроение.

Люди, не относящие себя к метеозависимым могут ощутить упадок сил и повышенную утомляемость. Метеорологи советуют иметь при себе средства первой помощи 3 августа, однако серьезные обострения болезней все же маловероятны.



Врачи в этот день рекомендуют людям, из группы риска, иметь под рукой привычные лекарства, от хронических болезней и простые обезболивающие, снимающие спазмы. Сегодня, следует внимательно следить за своим самочувствием, не перегружать организм, больше отдыхать. Желательно сократить пребывание на солнце до минимума.