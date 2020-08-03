Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°C, местами +8, +13°C, днём +26, +31°C, местами до 36°C.
Какой будет погода для жителей Бердска 3 июля 2020. Кажется, очень жаркой
08:15 03.08.2020
Температура воздуха ночью +14, +19°C, местами +8, +13°C, днём +26, +31°C, местами до 36°C.
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От редакции
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