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Новости Бердска / Общество

Какой будет погода для жителей Бердска 3 июля 2020. Кажется, очень жаркой

08:15 03.08.2020 Фото: https://www.pikist.com/
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Температура воздуха ночью +14, +19°C, местами +8, +13°C, днём +26, +31°C, местами до 36°C.

Какой будет погода для жителей Бердска 3 июля 2020. Кажется, очень жаркой
Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9, местами порывы до 14 м/с

Метеорологическая обстановка: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный ночью 2-7 м/с, днём 4-9, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью +14, +19°C, местами +8, +13°C, днём +26, +31°C, местами до 36°C.

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