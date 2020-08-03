«Как вы, карлики и карлицы ниже 175 см, чувствуете себя рядом с нормальными?»: Топчут муравьев низкие люди из-за «комплексов», уверен житель Бердска

«Чем больше шкаф, тем громче падает» — лучше быть высоким или низким? Какие препятствия жизнь готовит карликам и переросткам? Ищем ответы вместе.

Кому живется проще: низким или высоким? Что делать с чувством собственной неполноценности?

Высокий рост – преимущество, необходимость или тотальное неудобство? С какого роста человек может считать себя карликом и, что делать с чувством собственной неполноценности, обсуждают жители Бердска. 31 июля в группе «Подслушано Бердск» подписчики обсуждают, кому живется лучше и проще. Все началось с поста с фотографиями о трудностях высокого роста, под которыми комментатор Ксения Андреева написала: «Да что вы знаете о трудностях жизни человека маленького роста?» и прикрепила несколько фотографий с низкими людьми.

Ответ не заставил себя долго ждать – уже через пару часов в той же группе появился пост следующего содержания:

— К посту про высоких. Я вот неуютно чувствую себя рядом с высокими людьми, хотя сам в принципе не совсем маленького роста, 184 см. Я вот хотел спросить, как вы, карлики и карлицы ниже 175 см, чувствуете себя рядом с нормальными людьми? Как вы боретесь со своей неполноценностью? – пишет аноним.

Под постом тут же возник шквал из мнений и комментариев. Самым популярным стала мысль, что у автора поста все ушло в рост и ничего не осталось в голове – иначе почему он считает, что ниже 175 сантиметров – карлик?

— Кинул говнеца на вентилятор! Прекрасно живу с ростом 157, — спорит с автором Анастасия Иванова.

— Пфф, отлично себя чувствую со своими 160, тем более, рядом с высокими парнями. Прям так и веет озлобленностью к людям ниже 175. Это походу у тебя комплекс, — заявляет Ксения Андреева.

— Чем больше шкаф, тем громче падает, — шутит Вадим Галиев.

— Они собираются вечерами в лесу, плачут и топчут муравьев, — шутит Никита Булаев о том, как низкие люди борются с «неполноценностью» по словам автора поста.

— Я 170 и большинство девушек, которых я вижу, либо одного со мной роста, либо ниже, на работе из 8 девушек — 4 ниже меня, — говорит Ольга Заскина о том, что стандарты, что 175 – высокий рост – не для всех, а только для мужчин, девушки же стандартно ниже. Эту же мысль подтверждает сделанный пользователями скриншот о среднем росте для женщин – он оказался около 167 сантиметров.

Сильнее всего пользователей удивило слово «неполноценность» в авторском тексте – к нему прикопались многие, оставив свои едкие комментарии:

— Карлики, блин. Вы рядом с 11 Айфоном тоже комплексуете, у него цифра больше чем ваш iQ, — пишет Владимир Любимов.

— Карлики — это ниже 150, если мне память не изменяет. Мне в кайф находиться рядом с высокими людьми. Хотя некоторых из них немного жаль — сутулятся, бьются головой о стандартные препятствия, созданные для обычных людей. Уважаемый автор, чтобы бороться с вашей неполноценностью, вам стоит обратиться к врачу. Полагаю, тут поможет психиатр. А с чувством неполноценности поможет психолог, — объясняет Нина Меньщикова.

— Тот самый случай, когда всё ушло в рост, а в голове ничего не осталось, — делится Вадим Каменский.

Были и те, кто отнесся к посту достаточно серьезно: так глава «Подслушано Бердск» Катерина Якименко написала о том, как горячи высокие парни, а ощущаешь с ними себя гораздо комфортнее.

— С чувством самоудовлетворения почесал левое яйцо, вспомнив, что я 176, — уточнил Антон Асташкин, развязав в комментариях дискуссию, кто выше с другим подписчиком.

В пылу обсуждений, кого можно считать высоким, кого низким и у кого – автора или комментаторов есть комплекс неполноценности, пользователи будто бы забыли о том, что любой рост имеет не только недостатки, но и преимущества.

— Зато на ручках носят. Маленькие и компактные, 156 см, — делится Дарья Губарева.





