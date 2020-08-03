Отказали 4 кандидатам в депутаты заксобрания в регистрации от партии «Новые люди» и «За правду», рассказала председатель ТИК Бердска Фокина

Выборы будет проходить 3 дня по решению президента Путина — 11,12,13 сентября. Самые известные из кандидатов — это спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин, мэр Евгений Шестернин и глава Искитимского района Олег Лагода.

«ЕР» объявила своих кандидатов в заксобрание

3 августа на оперативном штабе Бердска выступила председатель ТИК города Наталья Фокина. Она рассказала как пройдут предстоящие выборы в законодательное собрание Новосибирской области. Выбирать народных избранников и партии в облсовет жители будут 13 сентября. Напомним, как писал «Курьер.Среда.Бердск», разыграют два кресла в заксобрании 10 кандидатов в депутаты от Бердска. Также была сделана ставка на мэра-локомотив: список «Единой России» на выборах в заксобрание от Бердска возглавил Евгений Шестернин.

Выборы будет проходить 3 дня по решению президента Путина — 11,12,13 сентября. Самые известные из кандидатов — это спикер совета депутатов Бердска Валерий Бадьин, мэр Евгений Шестернин и глава Искитимского района Олег Лагода. Кто из кандидатов получил удостоверения, а кто выпал их списка?

— Будет ли проходить голосование на участках и во дворах решение будет принято областной комиссией, — рассказала Фокина.

29 июля начался прием заявления о голосовании по месту нахождения. Он будет продолжаться до 8 сентября. Подать их можно будет через портал Госуслуг, МФЦ и Избирательную комиссию. А со 2 по 8 сентября такие заявления можно подать через любую участковую избирательную комиссию.

Кто будет находиться в Москве могут проголосовать на 30 цифровых участках.

31 июля был последний день, когда регистрировали кандидатов на выборы.

16 округ

зарегистрированы 4 кандидата, 2 было отказано.

Отказано Руслану Дудину от партии «Новые люди» — ему не хватило подписей для регистрации. Артуру Согоян — партия «За правду», индивидуальный предприниматель, Новосибирск

Зарегистрированы:

Юрий Касальский от «ЛДПР»; Игорь Ляхов — партия «Родина», замдиректора ООО «Сибресурс», Бердск; Андрей Некрасов — КПРФ, преподаватель школы №11, Бердск; Зоя Родина — «Единая Россия», директор лицея №6, Бердск.

Всем им выданы удостоверения.

12 округ

Было выдвинуто 7 кандидатов, 2 отказали. Самовыдвиженцу Татьяне Витман и от партии «Новые люди» Ивану Кербер.

Зарегистрированы:

Валерий Бадьин от «Елиной России»; Александр Бухаров — партия «Родина», индивидуальный предприниматель, Бердск; Сергей Матвеев — «Справедливая Россия», глава Тальменского сельсовета, Искитимский район; Евгений Шаблинский — ЛДПР, помощник депутата заксобрания НСО Олега Суворова, Новосибирск; Александр Обрывко — Коммунистическая партия.

В ТИК уже начали регистрировать агитационный материалы кандидатов.

Евгений Шестернин регистрировался в избирательной комиссии области — он идет по единому областному избирательному округу от партии «Единая Россия». По нему Фокина не смогла дать комментариев.