«На халяву жил»: у похищенного требовали долг около 2 млн рублей, заявил адвокат Эльман Пашаев о деле киднепперов в Бердске

Защитник Михаила Ефремова в Бердском горсуде представляет интересы Гусейна Кулиева, обвиняемого в похищении человека. По версии защиты, должника поселили в гостиницу, затарили продуктами и ждали, когда его отец привезет деньги.

Гусейн Кулиев, обвиняемый в похищении человека и грабеже, с марта 2020 года содержится в СИЗО

В Бердском городском суде идет процесс по уголовному делу о похищении человека. На скамье подсудимых двое — Рамиз Гасанов и Гусейн Кулиев.

Первому инкриминируют ст. 161 ч. 1 (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека. Второму — ст. 325 ч. 2 (похищение или повреждение документов); ст. 161 ч. 2 п.а (грабеж) и ст. 126 ч. 2 п.п.а,в,г,з УК РФ (похищение человека).

Процесс проходит под председательством судьи Екатерины Беловой. Она в марте вынесла решение об аресте обвиняемых. И в начале апреля началось рассмотрение уголовного дела по существу. Заседания откладывались по разным причинам.

Адвокат Эльман Пашаев, что защищает актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, в Бердском суде представляет интересы Гусейна Кулиева, рассказал защитник «Курьер. Среда. Бердск». Кулиев находится в СИЗО, а его подельник — под домашним арестом. На предыдущее заседание, состоявшееся 29 июля, в суд привезли только Кулиева. Суд допросил очередных свидетелей и перенес рассмотрение на 5 августа.

Защитник прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» уголовное дело.

В октябре прошлого года несколько человек потребовали от потерпевшего вернуть деньги, которые он занимал якобы на бизнес, но на самом деле просто тратил на свою хорошую жизнь, полагает адвокат.

— Моего подзащитного обвиняют в похищении человека, грабеже и похищении документов. Но потерпевший, как говорят в народе, пробы ставить некуда, — столько обманутых людей. Он брал деньги под разным предлогом, например, ведения общего бизнеса. Он заверял, что имеет хорошие связи, обещал привезти джинсы, одежду и так далее. Люди платили ему деньги, а он на свои нужды тратил. Когда к нему приходили за деньгами, угрожал полицией. Моему подзащитному это надоело. В отношении потерпевшего применили силу, привезли в гостиницу, стали ждать, когда его отец деньги привезет. Должен был 1,5 млн рублей одному, 300 тыс. другому. Он несколько человек обманул, — категоричен адвокат.

По словам Пашаева, попав в гостиницу «Аврора», потерпевший позвонил в полицию, заявив о том, что его похитили, но при этом у него было «полно продуктов, когда хотел, на улицу выходил». Как рассказал адвокат, это подтвердила в ходе допроса в последнем заседании администратор гостиницы.

— Говорят, что, якобы вызывали скорую, мол, его избивали. Но этого не было. Похищенный человек шикует в гостинице, за него платят, он живет на халяву, гуляет, кушает. Он заявил так, что его похищали, чтобы не возвращать долг, — уверен Эльман Пашаев.

Наличие оружия у похитителей он категорически отрицает:

— Это бред, само собой его не было.

Хотя в предъявленных обвинениях этот пункт уголовной статьи есть (п. гч. 2 ст. 126 УК РФ).

Адвокат полагает, что правоохранители не стали разбираться. И уповает на беспристрастность суда.

— Знаете, как у нас правоохранительные органы работают… Они обвинительные органы. Вместо того, чтобы разобраться… Если честно, я в шоке. Они как конвейер, не дай бог попадешь. Им палка нужна, чтобы показать вышестоящему руководству, что работа есть, что раскрыли преступление. Это реально беспредел. Судья молодец, очень грамотная, реально вникает в дело, разбирается, детали исследует, слава богу, — оценил защитник.

Как заявил «Курьер. Среда. Бердск» Эльман Пашаев, процесс Кулиева уже «движется к прениям», то есть выходит на завершающую стадию. Поэтому адвокат переносит судебные заседания по делу Михаила Ефремова. Так случилось 29 июля, так произойдет 5 августа. «У Ефремова не горит», аргументировал Пашаев необходимость быть в Бердском суде. По его словам, он прилетает на заседания в Бердск и после сразу возвращается в Москву — график очень плотный.

Максимальный срок за киднеппинг в данном случае — до 12 лет лишения свободы, за грабеж — до 7 лет колонии. Отметим, что и потерпевший, и подсудимые принадлежат местной азербайджанской диаспоре.

Пока «Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить комментарий стороны обвинения.

справка

УК РФ Статья 126. Похищение человека



1. Похищение человека —наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

а) группой лиц по предварительному сговору;

в) с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;

г) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия;

д) в отношении заведомо несовершеннолетнего;

е) в отношении женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности;



ж) в отношении двух или более лиц;з) из корыстных побуждений, —наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

УК РФ Статья 161. Грабеж

1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, —

наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

2. Грабеж, совершенный:

а) группой лиц по предварительному сговору;



б) утратил силу. — Федеральный закон от 08.12.2003 N 162-ФЗ;(см. текст в предыдущей редакции)в) с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище;г) с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия;д) в крупном размере, —наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

УК РФ Статья 325. Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия

1. Похищение, уничтожение, повреждение или сокрытие официальных документов, штампов или печатей, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности, —



наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

2. Похищение у гражданина паспорта или другого важного личного документа —

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.