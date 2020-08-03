Били ногами лежачего на видео: Напали на прохожего за службу в ВДВ жители Новосибирска

В больнице мужчине наложили 6 швов. Также ему продиагностировали три травмы: ушибленная рана головы, перелом наружной кортикальной пластинки теменной кости слева, сотрясение головного мозга.

Мужчину избили двое

В Октябрьском районе на мужчину напали из-за места военной службы; двое нападавших добивали упавшего ногами.

Ночью на улице Высоцкого мужчина успокаивал дебошира. Во время этого к нему подошли два молодых человека и спросили, где он служил. Ответ хулиганов не устроил, и завязалась потасовка. Об этом рассказала жена пострадавшего в паблике «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Пока муж пытался успокоить дебоширившего у подъезда наркомана, молодые люди подошли и начали разговоры «за жизнь». Спросили, где служил муж. Им послышалось, что в ВДВ (служил в ЗРВ) и почему-то это не понравилось, – пишет женщина.



Один из парней ударил мужчину в челюсть. Упав, он ударился об отмостку. Второй хулиган продолжил добивать ногами уже лежащего без сознания мужчину.

В больнице мужчине наложили 6 швов. Также ему продиагностировали три травмы: ушибленная рана головы, перелом наружной кортикальной пластинки теменной кости слева, сотрясение головного мозга.

Видео из группы АСТ-54

