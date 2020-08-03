03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Били ногами лежачего на видео: Напали на прохожего за службу в ВДВ жители Новосибирска

10:15 03.08.2020 Фото: Фото и видео поделилась подписчица в группе "АСТ-54" "Вконтакте"
1 3

В больнице мужчине наложили 6 швов. Также ему продиагностировали три травмы: ушибленная рана головы, перелом наружной кортикальной пластинки теменной кости слева, сотрясение головного мозга.

Били ногами лежачего на видео: Напали на прохожего за службу в ВДВ жители Новосибирска
Мужчину избили двое

В Октябрьском районе на мужчину напали из-за места военной службы; двое нападавших добивали упавшего ногами.

Ночью на улице Высоцкого мужчина успокаивал дебошира. Во время этого к нему подошли два молодых человека и спросили, где он служил. Ответ хулиганов не устроил, и завязалась потасовка. Об этом рассказала жена пострадавшего в паблике «АСТ-54» в социальной сети «Вконтакте».

— Пока муж пытался успокоить дебоширившего у подъезда наркомана, молодые люди подошли и начали разговоры «за жизнь». Спросили, где служил муж. Им послышалось, что в ВДВ (служил в ЗРВ) и почему-то это не понравилось, – пишет женщина.

Один из парней ударил мужчину в челюсть. Упав, он ударился об отмостку. Второй хулиган продолжил добивать ногами уже лежащего без сознания мужчину.

В больнице мужчине наложили 6 швов. Также ему продиагностировали три травмы: ушибленная рана головы, перелом наружной кортикальной пластинки теменной кости слева, сотрясение головного мозга.

Видео из группы АСТ-54

Мнение читателей
0
3
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться
Психиатр, 03 августа 2020 10:40
Отморозки

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
11:45 03-08-2020
Вспышку COVID-19 после открытия границы с Россией боятся в Абхазии
БердскОт жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
11:34 03-08-2020
От жуткого пожарища спасали сосновый бор: замкнуло провода и загорелся столб ЛЭП на ул. Морская Бердска
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
11:30 03-08-2020
Отказался рассматривать иск к Путину о нарушении прав детей старше 16 лет суд. Им не положены «коронавирусные» выплаты
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
11:27 03-08-2020
Задохнулась угарным газом семья из 4-х человек на турбазе Алтая. Директора задержал СК
БердскИщем двух редакторов на сайты!
11:24 03-08-2020
Ищем двух редакторов на сайты!
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года 7
11:22 03-08-2020
Что нужно делать в полнолуние 3 августа 2020 года каждому знаку зодиака для заряда мощной энергетикой до конца года
БердскВакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются 13
11:22 03-08-2020
Вакансии Бердска: АО БЭМЗ требуются
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
11:16 03-08-2020
Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области
Бердск"Как вы, карлики и карлицы ниже 175 см, чувствуете себя рядом с нормальными?": Топчут муравьев низкие люди из-за "комплексов", уверен житель Бердска 1
11:15 03-08-2020
Плюс 106 зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа в Новосибирской области. Всего больны 9 654
11:13 03-08-2020
Плюс 106 зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа в Новосибирской области. Всего больны 9 654