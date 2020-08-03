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Переписали на себя под пытками Mercedes E и Subaru B4 братьев вымогатели в Новосибирске. Смотрите видео задержания

10:14 03.08.2020 Фото: скриншот видео
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Злоумышленники забрали у молодых людей и 115 тысяч рублей. Забрав автомобили и деньги, вымогатели скрылись.

Переписали на себя под пытками Mercedes E и Subaru B4 братьев вымогатели в Новосибирске. Смотрите видео задержания
Участники группы были задержаны по местам проживания при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области была установлена группа лиц, подозреваемых в вымогательстве. В группу входили трое жителей города Оби, двое из которых уже привлекались к уголовной ответственности за совершение различных преступлений. Возглавлял группу 29-летний мужчина, ранее судимый за грабеж, разбой и вымогательство.

Установлено, что 18 апреля текущего года участники группы по предварительному сговору прибыли в с. Красноглинное Новосибирского района, где путем угроз и применения насилия, опасного для жизни, вынудили двух братьев 1994 и 1999 годов рождения, проживавших в частном доме, переоформить на себя находящиеся у них в собственности автомобили «Мерседес Е» и «Субару Б4», а также отдать злоумышленникам денежные средства в сумме 115 тысяч рублей. Забрав автомобили и деньги, вымогатели скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 163 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вымогательство».

Участники группы были задержаны по местам проживания при силовой поддержке спецподразделения регионального управления Росгвардии. В ходе проведения обысков по местам проживания фигурантов обнаружены и изъяты два фиктивных договора купли-продажи автомобилей, принадлежащих потерпевшим, 3 мобильных телефона и иные предметы, имеющие отношение к совершению преступления.

Фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление иных эпизодов преступной деятельности задержанных участников группы.

Источник: 54.мвд.рф

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