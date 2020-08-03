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Новую единую автоматизированную систему техосмотра введут в России с 21 марта 2021 года

13:15 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять.

Новую единую автоматизированную систему техосмотра введут в России с 21 марта 2021 года
Система будет содержать информацию о авто

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о введении единой автоматизированной системы техосмотра. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

— Оформленные диагностические карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять, — отмечается в пояснительной записке.

Документ регламентирует особенности оформления диагностических карт, присвоения им статуса, получения данных из системы.

Система будет содержать информацию о марке и модели транспортного средства, его идентификационный номер, номера кузова, шасси, регистрационной карты, данные о месте прохождения техосмотра и операторе.

Новые правила прохождения техосмотра, предполагающие фотофиксацию процедуры и оформление диагностической карты в электронном виде с цифровой подписью, вступят в силу 21 марта 2021 года. Они были приняты для того, чтобы прекратить практику массового оформления диагностических карт без реального проведения техосмотра. Изначально планировалось, что новая система начнёт действовать 7 июня 2020 года, но из-за коронавируса было принято решение о переносе сроков.

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