Еще 6 трупов: Скончались от COVID-19 мужчины 50 и 62 лет, женщины 61, 65, 69 и 81 года за сутки на 3 августа в Новосибирской области

В отделениях реанимации находятся 72 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Ситуация c Covid-19 не меняется

Больше 8 тысяч человек вылечились от коронавируса в Новосибирской области

По данным оперативного штаба на утро 3 августа в регионе зарегистрировано 9 654 случая заражения коронавирусом (+106 за последние сутки), в том числе инфицированы 563 ребенка. 8 006 пациентов выписаны с отрицательными результатами контрольных тестов (+84 за сутки).

Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 50 лет и 62 года, и женщины в возрасте 61 год, 65 лет, 69 лет и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 246 человек.

В отделениях реанимации находятся 72 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

Госпитализирован 41 ребенок с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 261.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 703 пациента.

Всего в Новосибирской области проведено 322 635 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 562 жителя региона, 31 874 человека сняты с наблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 451 обращение, госпитализированы 12 человек.