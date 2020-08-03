Шок: Радиоактивные 40 кг черники собрали ягодники в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС

Мужчины незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора «даров природы» с целью их последующей продажи. Радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму.

На Украине у двух мужчин нашли 40 килограммов опасных «даров природы»

Почти 40 кг радиоактивной черники изъяли у двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, передает Госпогранслужба Украины.

«Пограничники Житомирского отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции обнаружили двух человек, которые на радиационно загрязненной территории собирали ягоды черники. Мужчины, жители села Березово Ровенской области, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения для сбора «даров природы» с целью их последующей продажи. Заметим, что радиационный фон территории, в пределах которой были обнаружены ягодники, более чем в четыре раза превышал допустимую норму», — сообщается в воскресенье на сайте службы.

Сейчас на правонарушителей составлены протоколы по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению». Наряду с этим пограничники направили сообщение в компетентные органы об обнаружении признаков уголовного нарушения по статье «Нарушение требований режима радиационной безопасности».



«Собранная черника общим весом почти 40 килограммов изъята», — добавили в госслужбе.