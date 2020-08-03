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Расселит 14 аварийных домов в 106 новых квартир за 195 млн рублей к концу 2022 года власть Бердска. Смотрите адреса

13:30 03.08.2020, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Город потратит на покупку нового жилья за 4 года всего 54 млн рублей. Остальное даст областной бюджет. Цена кв. метра — 43,3 тыс. рублей. В итоге 232 человека переселятся в новостройки. А их старые двухэтажки снесут.

Расселит 14 аварийных домов в 106 новых квартир за 195 млн рублей к концу 2022 года власть Бердска. Смотрите адреса
В доме №10А на ул. Комсомольской, идущем под снос, еще теплится жизнь

Изменения в муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Бердска в 2019-2021 годах» внес и. о. мэра Владимир Захаров в конце июля 2020-го. Из программы убрали годы ее реализации. Но по-прежнему основой расселения остаются майский указ-2012 президента «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и закон о бюджете Новосибирской области.

Кстати, всего на территории Бердска согласно сведениям о жилищном фонде количество многоквартирных домов по состоянию на 1 января 2020 составляет 724 единицы. Расселят же 14 старых двухэтажек.

Сколько стоит расселение

Новая редакция программы рассчитана на 4 года — 2019-2022 поэтапно с учетом субсидий из областного бюджета и софинансирования городом.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 194 696,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 77 821,7 тыс. рублей;
2020 год – 52 580,4 тыс. рублей;
2021 год – 34 294,1 тыс. рублей;
2022 год — 30 000,0 тыс. рублей;

из них средства местного бюджета составляют 54 473,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 28 462,9 тыс. рублей;

2020 год – 20 716,9 тыс. рублей;
2021 год – 5 294,1 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета Новосибирской области составляют 140 222,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год — 49 358,8 тыс. рублей;
2020 год — 31 863,5 тыс. рублей;
2021 год — 29 000,0 тыс. рублей;
2022 год — 30 000,0 тыс. рублей.

Ежегодный объем финансирования определяется утвержденными в бюджете Бердска ассигнованиям на реализацию муниципальной программы.

Город покупает квартиры по цене 43 332 рубля за кв. метр. Такая стоимость рассчитана по 2022 год включительно.

Где снесут

Ожидается, что к 2022 году расселят 14 многоквартирных домов, жильцам которых дадут 106 квартир в новостройках. В общей сложности переедут в новое жилье 232 человека. Власть уверена, что за 2,5 года программа будет выполнена на 100%.

Какие дома расселят:
— ул. К. Маркса, 10;
— ул. Комсомольская, 2А, 2Б, 8, 10, 10А, 12;
— ул. Л. Чайкиной, 6, 8;

— ул. Пионерская, 9;
— ул. Попова, 17;
— ул. Центральная, 1;
ул. Энергетическая, 7, 9.

Город станет привлекательнее

Целью программы служит создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан Бердска. Задачи — ликвидация жилфонда, признанного после 1 января 2012 года аварийным и подлежащим сносу.

«Успешное выполнение задач по созданию безопасных и благоприятных условий проживания граждан улучшит условия жизни населения и повысит привлекательность города, как для проживания, так и для проведения хозяйственной деятельности», — сказано в тексте постановления.

На снос домов бердская власть отдельно ищет подрядчиков через аукцион и таким же образом покупает на торгах квартиры для переселенцев, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Расселит 14 аварийных домов в 106 новых квартир за 195 млн рублей к концу 2022 года власть Бердска. Смотрите адреса
Дом №12 на ул. Комсомольской уже нежилой — смотрит на мир пустыми глазницами
Расселит 14 аварийных домов в 106 новых квартир за 195 млн рублей к концу 2022 года власть Бердска. Смотрите адреса
Расселенный дом на ул. Комсомольско идет под снос. А пока представляет жалкое зрелище
Расселит 14 аварийных домов в 106 новых квартир за 195 млн рублей к концу 2022 года власть Бердска. Смотрите адреса
Расселенную двухэтажку разгромили
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От редакции

Дойдет когда-нибудь очередь до сноса хрущевок?

Житель, 03 августа 2020 13:54
Даже могу предположить куда расселят. Власть не слышит жителей или так прогнулась под птичку.... Вокруг школы, дет.сада и яслей хотят построить белокаменный с расселенцами. Среди которых много маргеналов. Смотрите детки и радуйтесь! это вам вместо парка! Увы!

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