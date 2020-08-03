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Врач обходит пациентов раз в сутки и дважды ставит градусники в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская

14:45 03.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels
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Измерение температуры тела у пациентов с внебольничной пневмонией, подозрением на COVID-19, подтвержденным COVID-19 — одинаковая, 2 раза в сутки и более по показаниям.

Врач обходит пациентов раз в сутки и дважды ставит градусники в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская
В пульмонологии БЦГБ обход лечащим врачом производится раз в сутки, измерение температуры тела — дважды за сутки.
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Врач обходит пациентов раз в сутки и дважды ставит градусники в пульмонологии ЦГБ Бердска, рассказала главврач Дробинская

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31 июля наконец пришел ответ на запрос из БЦГБ о лечении больных коронавирусом и с подозрением на него в пульмонологическом отделении. 25 июня редакция задала 17 вопросов главному врачу БЦГБ Алле Дробинской о порядке лечения пациентов.

— Обход лечащим врачом в стационарных отделениях БЦГБ проводится ежедневно 1 раз в сутки. Измерение температуры тела у пациентов БЦГБ, в том числе у пациентов с внебольничной пневмонией, подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 или подтвержденной коронавирусной инфекцией проводится ежедневно 2 раза в сутки и более по показаниям — ответила Алла Дробинская 30 июля.

Таким образом, термометрия у пациентов производится 2 раза в сутки, а обход врачом – 1 раз в сутки. Напомним, ранее министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов тоже отвечал на этот вопрос.

— Количество осмотров пациентов, инфицированных COVID-19, а также частота термометрии определяются тяжестью их состояния, — сообщил министр.

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