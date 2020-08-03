Прибавили 317 бюджетных мест на учебный год 2020 вузам Новосибирской области. Узнаете, в каких университетах

Максимальное количество бюджетных мест выделено по программам бакалавриата – 276 мест. По программам специалитета выделено 23 места, по программам магистратуры – 5 мест, по программам ординатуры – 13 мест.

В разрезе направлений максимальное количество бюджетных мест выделено по УГНС 44.00.00 Образование и педагогические науки – 57 мест

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации распределило в вузы дополнительные бюджетные места на 2020/2021 учебный год. Вузы Новосибирской области получили дополнительно 317 бюджетных мест, из них 310 на очную форму обучения, 7 на очно-заочную форму обучения.

Данное решение принято в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по итогам совместного расширенного заседания президиума Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию 6 февраля 2020 года.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, в вузах региона максимальное количество бюджетных мест выделено по программам бакалавриата – 276 мест. По программам специалитета выделено 23 места, по программам магистратуры – 5 мест, по программам ординатуры – 13 мест.

Максимальное количество дополнительных бюджетных мест получили Новосибирский государственный технический университет – 68, Новосибирский государственный педагогический университет – 57, Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет – 47, Новосибирский государственный университет – 33, Новосибирский государственный аграрный университет – 25, Сибирский государственный университет геосистем и технологий – 20. Другие вузы региона получили от 3 до 19 бюджетных мест.

В разрезе направлений максимальное количество бюджетных мест выделено по УГНС 44.00.00 Образование и педагогические науки – 57 мест, 08.00.00 Техника и технологии строительства – 27 мест, 09.00.00 Информатика и вычислительная техника – 26 мест, 07.00.00 Архитектура – 20 мест.

Источник: nso.ru