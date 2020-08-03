Губернатор оценил взаимодействие жителей и власти при создании Затулинского дисперсного парка

В парке будут сохранены не только традиционные площадки — например, для бардовских вечеров, или отдельные зеленые насаждения. Даже дорожки в дисперсном парке прокладывают по уже протоптанным жителями тропинкам.

Нюансы во время работ до сих пор продолжают обсуждать с жителями

Андрей Травников оценил единение всех участников создания Затулинского дисперсного парка – крупнейшего в регионе объекта 2020 года, реализуемого по национальному проекту «Жилье и городская среда». Парк станет первым примером рассредоточенного общественного пространства, благоустроенного на территории нашего региона. Губернатор во время поездки в Кировский район 1 августа обсудил реализацию этого и других проектов благоустройства. Приоритет при их выполнении — мнение жителей, их пожелания и предложения.

Озелененные территории парка действительно устроены на некотором удалении друг от друга, но объединены общей концепцией. В пешей доступности – места активного и тихого отдыха, детские, молодежные, событийные и выставочные площадки. Затулинский дисперсный парк — вопреки значению слова «дисперсный», т.е рассеянный, разъединенный — объединит несколько участков. Это бульвар Петухова, улицы Зорге и Громова, сквер «Союз кировчан», «Затулинский городок аттракционов» и еще пять бульваров вдоль жилых кварталов. Такого объединяющего парка в Новосибирске еще не было. И история парка — это не просто история строительства, это история взаимоотношений людей, отметил Андрей Травников.

«В проекте дисперсного парка на Затулинке впечатляют даже не строительная, не архитектурная составляющая, хотя они заслуживает отдельного внимания. Меня поразили взаимоотношения между жителями, депутатами, строителями, проектировщиками, представителями мэрии города. Это удивительное единение», — отметил Андрей Травников.

Проект давний, и, как говорят местные депутаты, выстраданный. История началась пять лет назад, в 2015 году. Инициатива создать единое пространство для прогулок, отдыха, занятий спортом принадлежит самим жителям. По итогам рейтингового голосования 18 марта 2018 года по выбору территории, нуждающейся в первоочередном благоустройстве, Затулинский парк занял второе место, после Сквера Славы, и набрал почти 25 тысяч голосов. Проект получил поддержку не только депутатов и жителей района, но и регионального Правительства. Уже в этом году из регионального бюджета были выделены средства на реализацию проекта.

Нюансы во время работ до сих пор продолжают обсуждать с жителями, по их инициативе уже вносили несколько корректировок в готовый проект, сообщил Губернатору депутат Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Колпаков. В парке будут сохранены не только традиционные площадки — например, для бардовских вечеров, или отдельные зеленые насаждения. Даже дорожки в дисперсном парке прокладывают по уже протоптанным жителями тропинкам. Теперь новосибирцам не придется менять привычные маршруты во время пеших или велосипедных прогулок.

«В ходе реализации нужно прислушиваться в первую очередь к жителям. Ориентироваться нужно не на формального заказчика, у которого, может быть, много правильных идей, не на подрядчика, даже очень хорошего, а на позицию, на мнение жителей. Помните, как наставлял академик Михаил Алексеевич Лаврентьев: протоптали люди тропу, значит нужно делать дорожку именно тут. Здесь то же самое: люди говорят «так», значит нужно делать так», — подчеркнул Губернатор.

«Депутатское объединение, которое работает в Кировском районе, всегда старается строить свою работу, опираясь на мнение жителей. Такая сложилась практика: прежде чем идти дальше, начинать какой-то новый проект, мы всегда спрашиваем мнение людей.

Частично мы пытаемся решить задачи, которые возникают во время таких опросов, посредством такого инструмента как наказы избирателей. При реализации крупных проектов, например, как дисперсный парк, строительство поликлиник, школ, важна совместная конструктивная работа с представителями муниципальной, региональной власти. Сегодня мы затронули такую тему, как создание культурно-досуговых центров. Возможно мы и тут найдем совместное решение. У нас в Кировском районе порой получаются невероятные проекты», — сказал депутат Совета депутатов Сергей Трубников.

Затулинка уже давно перестала считаться окраиной Новосибирска. Сегодня – это быстрорастущий перспективный микрорайон. Совсем скоро здесь стартует строительство современной поликлиники – одной из семи в рамках масштабного ГЧП-проекта, развернуты работы по ремонту и реконструкции дорог, строительству детских и спортивных площадок. Затулинский дисперсный парк, безусловно, станет одной из достопримечательностей Кировского района.

На первом этапе будет реконструирована территория за кинотеатром «Рассвет», где сейчас располагается «Затулинский городок аттракционов». В 2021 году начнётся второй этап благоустройства. Он коснётся сквера «Сибирь», пешеходных бульваров вдоль улиц Зорге и Громова, а также территории вокруг кинотеатра «Рассвет».

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области