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Сорвался с обрыва берега в 2 часа ночи 38-летний мужчина и упал в Обское море у базы «Семиморье» на глазах у жены. Труп искали спасатели Бердска

14:06 03.08.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Первое время мужчина старался выплыть, но потом исчез из виду. Водолазы совершили 4 спуска прежде чем обнаружить тело. К ним за помощью обратился начальник полиции Ордынского района.

Сорвался с обрыва берега в 2 часа ночи 38 летний мужчина и упал в Обское море у базы Семиморье на глазах у жены. Труп искали спасатели Бердска
Разрушается береговая зона Бердска

Упал с обрыва берега мужчина в Обское море в районе базы «Семиморье» в Ордынском районе на глазах у жены в 2 часа ночи. Первое время он старался выплыть, но потом исчез из виду. Его труп искали водолазы Бердского поисково-спасательного отряда. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказал начальник МЧС-ников Сергей Козин 3 августа. Само происшествие случилось 1 числа. К ним обратился начальник полиции Ордынского района.

— Гражданин 1982 года рождения в 2.40 минут 1 августа упал с берега в Обское водохранилище и не был обнаружен. 3 водолаза выехали и совершили 4 водолазных спуска, — рассказал Козин.

Во время обследования найдет труп утонувшего и поднят на поверхность, передан сотрудникам полиции.

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От редакции

Соболезнуем.

Boeing 777-300ER, 03 августа 2020 14:24
Нет, не соболезнуем. Я тоже 1982 года. Бухать надо меньше и был бы сейчас жив.

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