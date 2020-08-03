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Серийное производство российского электромобиля Zetta начнут в конце 2020 года в Тольятти

16:45 03.08.2020 Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ
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Глава Минпромторга Денис Мантуров считает, что в будущем возможен экспорт этих машин.

Серийное производство российского электромобиля Zetta начнут в конце 2020 года в Тольятти
Серийное производство российского электромобиля Zetta планируется начать в конце 2020 года

Серийный выпуск первого российского электромобиля Zetta должен начаться в Тольятти в конце этого года, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. По его словам, возможен экспорт этих машин.
«Понятно, что пандемия внесла свои коррективы в развитие проекта. < ...> Надеюсь, все сертификационные процедуры до конца года должны быть завершены и в конце года коллеги должны стартовать уже с серийным продуктом», — сказал он.

По словам министра, компании также понадобились дополнительные инвестиции в проект в размере 100 млн рублей. Вопрос о выделении средств должен рассмотреть экспертный совет Фонда развития промышленности в конце августа.

Ранее Мантуров сообщал, что серийный выпуск этих машин запланирован на первый квартал 2020 года. «На сегодняшний день получен код WMI, определяющий статус автопроизводителя, собраны предсерийные электромобили, этап сертификации автомобилей завершен на 70%. Идет опытно-промышленная сборка», — сказал он.

Говоря о возможности экспорта российских электрокаров, Мантуров отметил, что как минимум изначальный бизнес-проект его предполагает.

Zetta — первый российский электромобиль, который будет серийно выпускаться в Тольятти. Представляет собой компактный трехдверный автомобиль с электроприводом. Максимальная скорость электрокара — 120 км/ч. Как ранее сообщала «Российская газета», стоимость автомобиля Zetta в базовой комплектации составит 450 тыс. рублей.

Источник: ТАСС

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