Как менялась ситуация с COVID-19 в каждом регионе СФО? Ответ здесь

На протяжении первой недели апреля прирост заболевших в округе шел плавно по нарастающей, потом часть регионов пережила первый всплеск зафиксированных случаев заболевания. Вплоть до конца мая темп задавали два региона.

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

Как менялось соотношение регионов Сибири в общей картине выявленных случаев COVID -19 в июле. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) проанализировал, как менялись доли регионов в выявленных случаях COVID-19 в Сибири в течение четырех месяцев. 1 апреля во всем СФО было зарегистрировано 52 случая заболевания COVID-19. 31 июля — 69 991 случай. На протяжении первой недели апреля прирост заболевших в округе шел плавно по нарастающей, потом часть регионов пережила первый всплеск зафиксированных слу-чаев заболевания. Вплоть до конца мая темп задавали два региона: Красноярский край и Новосибирская область.

В июле Красноярский край снизил долю в общей картине по СФО, однако общее число выявленных случаев здесь, как и в Иркутской области, перешагнуло порог в 13 000. Также стоит отметить, что с апреля доля региона в общей картине СФО снизи-лась ровно вдвое (с 38%), в то время как в Приангарье, наоборот, увеличилась более, чем в 3 раза – с 6 до 19%. По данным на 31 июля основную долю выявленных случаев коронавируса формирует несколько субъектов СФО. Их доля в общей картине составляет от 10 до 19%:

Иркутская область. За июль доля региона повысилась на 1% — с 18 до 19%. Прирост выявленных случаев — 6137, это самый большой количе-ственный показатель в СФО. Масочный режим продлен здесь до 9 августа.

Красноярский край. За истекший месяц доля этого региона по заболевшим в СФО понизилась с 22 до 19%, однако край делит позицию с Иркутской об-ластью. Режим ограничений здесь продлен вплоть по 9 августа.

Новосибирская область. Регион вновь понизил долю в общей статистике СФО, но не покидает группу субъектов округа, формирующих негативную картину. Доля выявленных случаев заболевания в июне здесь — 13%, а ко-личество заболевших превысило 9 000 человек. Режим ограничений продлен до 31 августа.

Алтайский край, который в июне демонстрировал снижение показателей, переместился с 5-го место в окружном рейтинге на 4-е, а его доля за месяц увеличилась с 10 до 13%. Таким образом, регион догнал Новосибирскую область. В связи с ростом заболеваемости в июле — был ужесточен контроль за соблюдением масочного режима и по 22 августа продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. По количеству выявленных случаев Алтайский край также сравнялся с Новосибирской областью — здесь преодолен порог в 9 000.

Доля Омской области в СФО повысилась с 9 до 10%. Таким образом, регион также может считаться формирующим картину июля. 23 июля в области зафиксирован самый высокий скачок заболеваемости — 129 случаев, в связи с чем отложен переход на 3-й этап снятия ограничений.

Режим повышенной готовности в регионе действует до 4 августа Другие регионы, ранее оказывавшие воздействие на формирование общей картины по СФО, теперь показывают снижение доли: Так, доля Республики Тыва среди регионов СФО за истекший месяц упала с 11 до 9%. Улучшение ситуации привело к тому, что с 30 июля в Тыве начат 2-й этап снятия ограничений. Кузбасс ухудшил картину – за июль доля повысилась с 4 до 5%. Томская область стабильна, вспышек эпидемии здесь не отмечено., доля региона в общей картине по Сибири по-прежнему составляет 6%.

Доля Хакасии в ряду регионов СФО вновь понизилась с 5 до 4%. Показатель прироста новых случаев в июне здесь опустился до 51%. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Республика Алтай с неизменной долей в 2% замыкает рейтинг. Однако процентный прирост зафиксированных случаев, как и месяц назад, здесь остается наивысшим: 139% В целом в Сибири рост заболеваемости, несмотря на отдельные вспышки, все-таки замедляется. Тем не менее, темпы замедления отстают от общероссийских