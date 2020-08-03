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Оставят частичную «удаленку» в 80 школах Новосибирской области, заявил министр Федорчук

16:15 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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В некоторых школах учеников больше, чем предусмотрено планами. Поэтому в министерстве решили, что часть занятий будет проходить как обычно, в очном режима, а часть занятий в неделю в дистанционном формате.

Оставят частичную удаленку в 80 школах Новосибирской области, заявил министр Федорчук
В 80 школах Новосибирской области оставят частичную «удалёнку»

Ученики 80 школ в Новосибирской области смогут частично остаться на «удаленном» обучении, об этом сообщил глава министерства образования региона Сергей Федорчук на аппаратном совещании в правительстве.

Всего в области 80 школ, где учеников больше, чем предусмотрено планами. Поэтому в министерстве решили, что в таких учреждениях образования будет применяться смешанная форма обучения детей. Часть занятий будет проходить как обычно, в очном режима, а часть занятий в неделю в дистанционном формате.

Такое решение, конечно, потребует некоторой перестройки программы обучения, но 80 школ из тысячи, которые есть на территории Новосибирской области – не самая большая величина.

«Другого пути я не вижу, свободных помещений, мы при всяком раскладе уже смотрели, в этих школах мы не найдем, потому что там примерно двукратное превышение плановой наполняемости», — заявил Федорчук.

Губернатор Травников напомнил, что нужно искать компромисс с родителями школьников и согласовать всё с родительскими комитетами.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что те родители, которые опасаются коронавируса и не хотят отправлять детей в школу, смогут сохранить дистанционный формат обучения. В целом учебный год в регионе начнётся планово, 1 сентября и в очном режиме. Пройдут и традиционные школьные линейки с соблюдением всех санитарных мер.

Источник: nsk.aif.ru

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От редакции

Надоела "удаленка"?

Аноним, 03 августа 2020 16:22
А тем ли занят губернатор? Зачем ему такой штат,который не в состоянии порешать с родителями ПРАВИЛЬНО и дооожить. Как у него в семье? Он сам согласовывает и потом сам пол моет.

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