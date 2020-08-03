Оставят частичную «удаленку» в 80 школах Новосибирской области, заявил министр Федорчук

Ученики 80 школ в Новосибирской области смогут частично остаться на «удаленном» обучении, об этом сообщил глава министерства образования региона Сергей Федорчук на аппаратном совещании в правительстве.
Всего в области 80 школ, где учеников больше, чем предусмотрено планами. Поэтому в министерстве решили, что в таких учреждениях образования будет применяться смешанная форма обучения детей. Часть занятий будет проходить как обычно, в очном режима, а часть занятий в неделю в дистанционном формате.
Такое решение, конечно, потребует некоторой перестройки программы обучения, но 80 школ из тысячи, которые есть на территории Новосибирской области – не самая большая величина.
Губернатор Травников напомнил, что нужно искать компромисс с родителями школьников и согласовать всё с родительскими комитетами.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявлял, что те родители, которые опасаются коронавируса и не хотят отправлять детей в школу, смогут сохранить дистанционный формат обучения. В целом учебный год в регионе начнётся планово, 1 сентября и в очном режиме. Пройдут и традиционные школьные линейки с соблюдением всех санитарных мер.
Источник: nsk.aif.ru