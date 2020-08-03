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Раздаст врачам QR-коды для скидок и бесплатного такси Минздрав

17:30 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Чтобы получить этот код, врачу нужно быть в регистре медицинских работников и зарегистрироваться на портале госуслуг.

Раздаст врачам QR коды для скидок и бесплатного такси Минздрав
Минздрав России раздаст врачам QR-коды для социальных сервисов

Минздрав России планирует запустить сервис идентификации медицинских работников, который позволит с помощью QR-кода предоставлять врачам различные скидки. Об этом 3 августа заявил замминистра здравоохранения Павел Пугачев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
«Чтобы получить этот QR-код, врачу нужно быть в регистре медицинских работников и зарегистрироваться на портале госуслуг. В этом случае, если компания хочет, например, предоставлять скидки для медицинских работников, ей теперь не нужны персональные данные, чтобы подтвердить его статус. Это уже сделали государственные сервисы и выдали QR-коды», — сказал он.

Таким образом, для получения скидки врачу будет достаточно показать QR-код. Также медработники смогут получить бесплатный проезд в такси. По словам Пугачева, будет добавлена возможность рассылки индивидуальных push-уведомлений.

Замминистра добавил, что считает данное направление перспективным, и выразил надежду на поддержку со стороны врачебного сообщества.

Ранее в апреле стало известно, что московские гостиницы предоставляют властям скиду до 60% на размещение медиков, которые борются с пандемией коронавируса.

Источник: Известия

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