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Как получить справку о том, что ты не болел коронавирусом или уже вылечился? Рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

16:31 03.08.2020, Алиса Ершова Фото: pexels.com
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По запросу в письменной или электронной форме пациент может получить копии медицинских документов и выписки из них.

Как получить справку о том, что ты не болел коронавирусом или уже вылечился? Рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская
Алгоритм получения справок в БЦГБ соответствует нормативно-правовым актам
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
Как получить справку о том, что ты не болел коронавирусом или уже вылечился? Рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

Как получить справку о том, что ты не болел коронавирусом или уже вылечился? Рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла ДробинскаяБез одного 200: +3 новых зараженных COVID-19 за сутки на 3 августа 2020 в Бердске. Всего -199Ещё 103 новостейСюжет: Коронавирус.Бердск.ВопросыКак получить справку о том, что ты не болел коронавирусом или уже вылечился? Рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская«Хождение» за три моря: 37 дней вместо недели отвечала на 17 вопросов об ужасах пульмонологии ЦГБ Бердска главврач Алла ДробинскаяЕщё 1841 новостей

Помимо сложностей с лечением COVID-19, у пациентов Бердска несколько раз появлялись проблемы и с получением справок. 7 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос в ЦГБ Бердска об алгоритме получения справок. К сожалению, на некоторые из важнейших вопросов ответа получить не удалось.

Например, остался без ответа вопрос о наличии в медицинских учреждениях неких письменных свидетельств об отрицательном тесте на коронавирус. Тем не менее большинство бердчан, жалующихся, что не могут получить справку об отсутствии теста на коронавирус, сталкиваются с ответом «У нас нет письменных подтверждений». Обо всех результатах анализа на COVID-19 говорят только по телефону, не присылают даже SMS – как же убедить работодателя в том, что человек не болеет, или не болел коронавирусом?

— Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов, — ответила 31 июля главврач БЦГБ Алла Дробинская.

Также главврач горбольницы заявила, что справки об отсутствии заражения коронавирусом выдаются лечащим врачом при личном обращении в поликлинику при предъявлении паспорта.

— Справки, медицинские заключения, выписки из медицинской документации пациентов БЦГБ выдаются в срок, не превышающий 3 рабочих дней после окончания медицинских мероприятий, — сообщила Алла Николаевна.

Также руководство ЦГБ Бердска заверило, что все справки в горбольнице, в том числе справки по подозрению на COVID-19, для людей с подтвержденным коронавирусом и для пациентов с внебольничной пневмонией и алгоритм их получения соответствует всем нормативно-правовым актам.

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