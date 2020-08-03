Как получить справку о том, что ты не болел коронавирусом или уже вылечился? Рассказала главврач ЦГБ Бердска Алла Дробинская

По запросу в письменной или электронной форме пациент может получить копии медицинских документов и выписки из них.

Алгоритм получения справок в БЦГБ соответствует нормативно-правовым актам

Помимо сложностей с лечением COVID-19, у пациентов Бердска несколько раз появлялись проблемы и с получением справок. 7 июля редакция «Курьер. Среда. Бердск» направила запрос в ЦГБ Бердска об алгоритме получения справок. К сожалению, на некоторые из важнейших вопросов ответа получить не удалось.

Например, остался без ответа вопрос о наличии в медицинских учреждениях неких письменных свидетельств об отрицательном тесте на коронавирус. Тем не менее большинство бердчан, жалующихся, что не могут получить справку об отсутствии теста на коронавирус, сталкиваются с ответом «У нас нет письменных подтверждений». Обо всех результатах анализа на COVID-19 говорят только по телефону, не присылают даже SMS – как же убедить работодателя в том, что человек не болеет, или не болел коронавирусом?

— Пациент либо его законный представитель имеет право по запросу, направленному в том числе в электронной форме, получать отражающие состояние здоровья пациента медицинские документы (их копии) и выписки из них, в том числе в форме электронных документов, — ответила 31 июля главврач БЦГБ Алла Дробинская.

Также главврач горбольницы заявила, что справки об отсутствии заражения коронавирусом выдаются лечащим врачом при личном обращении в поликлинику при предъявлении паспорта.

— Справки, медицинские заключения, выписки из медицинской документации пациентов БЦГБ выдаются в срок, не превышающий 3 рабочих дней после окончания медицинских мероприятий, — сообщила Алла Николаевна.

Также руководство ЦГБ Бердска заверило, что все справки в горбольнице, в том числе справки по подозрению на COVID-19, для людей с подтвержденным коронавирусом и для пациентов с внебольничной пневмонией и алгоритм их получения соответствует всем нормативно-правовым актам.