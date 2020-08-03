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Закричали от ужаса, когда увидели, кто прячется за спиной учителя во время онлайн-урока школьники

16:23 03.08.2020 Фото: twitter.com/fredygzzr
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Недавно в Сети завирусилось видео, снятое учеником во время дистанционного урока. Никаких школьных шалостей или юмора — на этот раз внимание привлекло загадочное привидение прямо за спиной преподавателя.

Закричали от ужаса, когда увидели, кто прячется за спиной учителя во время онлайн урока школьники
Учитель из Мексики надолго запомнит это занятие

Недавно в Сети завирусилось видео, снятое учеником во время дистанционного урока. Никаких школьных шалостей или юмора — на этот раз внимание привлекло загадочное привидение прямо за спиной преподавателя.
Учитель из Мексики надолго запомнит это занятие. Ни с того ни с сего класс начал говорить, что за его спиной кто-то стоит. Сначала мужчина не поверил им — с ним никто не живёт, а школяры частенько любят подшутить. Но один из учеников заснял паранормальное явление, и такие видеодоказательства никому не понравятся.

Закричали от ужаса, когда увидели, кто прячется за спиной учителя во время онлайн урока школьникиСмотрите, что увидел друг во время его онлайн-занятия. Его учитель живёт один и переехал в этот дом совсем недавно

Fredygzzr

Инцидент произошёл в начале занятия. Едва успел преподаватель включить камеру и поздороваться, как дверь за его спиной отворилась и стало слышно, как скулит пёс. Позже на заднем плане пролетела едва заметная белая тень. А потом за плечом мексиканца показывается бледное лицо девочки. Несмотря на предупреждения «зрителей», мужчина настаивал, что кроме него и собаки дома никого нет.

Закричали от ужаса, когда увидели, кто прячется за спиной учителя во время онлайн урока школьники

Кадры из видео © Twitter / fredygzzr

Однако, по словам fredygzzr, учителю потом всё равно пришлось поверить словам учеников. Пересмотрев запись урока, мужчина увидел всё то, о чём его так предупреждали, и пообещал, что, если подобное повторится, он тут же соберёт вещи и переедет.

Источник: life.ru

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