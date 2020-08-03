Полезные ритуалы для достатка и улучшения жизни в мощное полнолуние 3 августа 2020 года

Для улучшения отношений со второй половинкой, необходимо поцеловаться с любимым человеком под светом полной Луны.

Последний летний месяц подарит людям возможность наблюдать невероятно красивое событие – полнолуние

Именно в период полной Луны человек способен накопить максимальное количество энергии, и благодаря этому от различных ритуалов можно получить больший эффект. Такое действие ночного светила сохраняется за день до полнолуния, непосредственное в его день и на следующий. В эти дни можно смело проводить различные ритуалы, которые помогут улучшить жизнь.

Время, когда начнется Полнолуние 3 августа 2020 года и его особенность

Последний летний месяц подарит людям возможность наблюдать невероятно красивое событие – полнолуние, которое состоится в 18:57 по Москве. Проходить это событие будет в знаке зодиака Водолей.

Специалисты в области астрологии уверены, что этот период будет достаточно непростым, ведь могут возникать некоторые сложности, но вместе с тем могут прийти творческое озарение, можно будет духовно развиться, а также обрести новые знакомства.

С другой стороны люди могут проявлять чрезмерную агрессию, будут непунктуальными и несобранные. На пути к достижению цели могут возникать различные препятствия. Люди могут столкнуться с тем, что вся имеющаяся энергия будет отрицательной и даже разрушительной.

Какие ритуалы можно провести в Полнолуние 3 августа для улучшения жизни

Есть некоторые ритуалы, которые стоит проводить в период полнолуние, и тогда жизнь можно изменить в лучшую сторону.

Улучшить состояние здоровья можно, если в этот период надеть белье красного цвета, ведь он является лечебным, и такое положение ночного светила только усилит его действие.

На одежде не должно быть не единой маленькой дырочки, и если их нет, то можно смело в этот день просить об увеличении денежных средств.

Для улучшения отношений со второй половинкой, необходимо поцеловаться с любимым человеком под светом полной Луны.

Для увеличения достатка в доме, необходимо на окно положить кошелек с деньгами, а также подкову, можно и декоративную, которая будет смотреть рожками в дом.

Как в Полнолуние увеличить достаток и защититься от людей, настроенных недоброжелательно

Для каждого человека очень важно чувствовать себя защищенным от людей, которые желают зла, а также, чтобы в доме был достаток, и такие ритуалы можно провести в период полнолуния.

Для финансовой стабильности в семье можно выполнить в период полной Луны некоторые простые действия, и тогда материальное состояние значительно улучшиться. С наступлением полнолуния необходимо зажечь свечу и положить перед собой кошелек. Глядя на пламя свечи необходимо произнести такие слова:

«Бедность да нужда сгорят и в пепел превратятся, а в кошельке моём много монет и купюр появится».

После совершения такого обряда, когда догорит свеча, стоит сразу отправляться в постель спать, и важно представлять себе, что оно уже исполнилось.

Для обеспечения защиты от недоброжелательно настроенных людей, необходимо именно в день полнолуния отыскать водоем с текущей водой, но если такой возможности нет, то можно умыться дома холодной водой. Три раза стоит умыться, а затем вытереться полотенцем белого цвета. А затем произнести слова:

«Силой земли заряжаюсь, беды с себя смываю, защиту создаю от врагов и недоброжелателей, от завистников и людей случайных, от мыслей чёрных, от их злобы колючей».

После того, как обряд был совершен и слова произнесены, необходимо высушить полотенце, а затем убрать его в место от посторонних глаз, где его никто не будет видеть.

Источник: rsute.ru