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Благоприятные дни для уборки лука в августе 2020 года. Как понять, что лук готов к выкапыванию?

16:15 03.08.2020 Фото: pxhere.com
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О созревании лука можно узнать по его сорту, ведь каждому присущи свои сроки. Средний срок созревания составляет от 60 до 80 дней.

Благоприятные дни для уборки лука в августе 2020 года. Как понять, что лук готов к выкапыванию?
Перед тем как приступить к уборке лука, необходимо четко понимать, что растение уже созрело и полностью готово к уборке

Многие владельцы огородов стараются приложить максимальные усилия, чтобы вырастить хороший урожай лука, но еще важно сделать так, чтобы этот урожай хранился продолжительное время. Лунный календарь подскажет, какой день лучше выбрать для уборки лука в августе 2020 года.

Влияние фазы Луны на благоприятный исход уборки лука и хорошие дни в августе

Ученые смогли доказать, что ночное светило оказывает огромное влияние на все живые организмы, находящиеся на Земле. Если Земля находится в фазе роста, то в растениях сок движется снизу вверх, и развивается лучше зелень, а в период убывания наоборот, и поэтому лучше развиваются корни.

Когда ночное светило в фазе роста, то можно начинать делать что-то новое, а в огороде можно что-то посадить, пересадить или черенковать. Когда Луна в фазе убывания, то это время является наиболее благоприятным для того, чтобы собирать урожай корнеплодов, в том числе и лук. Если начать уборку в этот период, то урожай потом будет хорошо храниться.

Согласно данным лунного календаря, в августе 2020 года самыми благоприятными днями для уборки лука являются такие числа: 1-7, 10, 26, а затем с 29 по 31 число.

Признаки того, что лук готов к выкапыванию

Перед тем как начать выкапывать лук, необходимо убедиться, что он окончательно созрел и готов отправиться на длительное хранение и для употребления в еду. Существует достаточно большое количества факторов, которые способны оказать влияние на скорость созревания растения. Также есть признаки, указывающие на то, что лук готов к уборке, а именно:

  • перья растения приобретают желтоватый оттенок и наклоняются к земле;
  • новых перьев лук не выпускает;
  • шейка истончается и как бы высыхает;
  • верхние слои становятся суше и издают шелест.

О созревании лука можно узнать по его сорту, ведь каждому присущи свои сроки. Средний срок созревания составляет от 60 до 80 дней.

Стоит также отметить, что в засуху процесс созревания будет проходить быстрее, а вот в дождливую погоду придется ждать урожая значительно дольше.

Какие существуют особенности уборки лука с грядки

Каждому человеку хочется, чтобы процесс сбора урожая лука проходил как можно эффективнее и быстрее. Лук может храниться в течение всей зимы, но очень важно во время его сбора придерживаться некоторых рекомендаций, а именно:

  • заниматься сбором лука следует в день, когда стоит солнечная погода;
  • руками можно собирать урожай в том случае, если земля достаточно мягкая;
  • если на головках есть грязь, то от нее лучше избавиться, чтобы сохранить урожай;
  • на протяжении нескольких дней лук лучше просушить на грядке, не обрезая перья, ведь тогда все питательные вещества пойдут в головки.

Благодаря таким простым рекомендациям можно без особого труда выбрать лук с грядки и хранить его в подобающих условиях на протяжении всей зимы.

Источник: rsute.ru

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