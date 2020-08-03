Фургал отказался от адвоката Бориса Кожемякина. Причины неизвестны

Адвокат Борис Кожемякин сообщил РИА Новости, что бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг.
«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», — сказал он.
Считалось, что Кожемякин — основной защитник Фургала, но в суде его интересы представляли еще два адвоката.
Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств в 2000-х годах. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца. Сейчас Фургал находится в СИЗО «Лефортово». Вину он не признает.
Президент Владимир Путин 20 июля отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен Михаил Дегтярев.
Источник: РИА Новости