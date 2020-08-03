Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года

31 августа окрашивая волосы, можно не только получить хороший цвет, но еще и восстановить жизненный силы.

Несмотря на то, что 19 августа великий православный праздник, все же, исходя из лунного календаря, стрижка волос в этот день будет удачной

Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2019 года поможет подобрать самые благоприятные дни для таких манипуляций. Ведь как показывает практика, при выборе удачного дня для манипуляций с волосами, стоит ориентироваться на фазы Луны, и воздействие на нее знаков Зодиака.

Для того, чтобы каждый смог убедиться в правдивости такого воздействия, лучшие астрологи страны составили лунный календарь стрижек и окрашивания волос в августе 2019 года

Благоприятные дни для стрижки волос на убывающей Луне в августе 2019 года

Несмотря на то, что 19 августа великий православный праздник, все же, исходя из лунного календаря, стрижка волос в этот день будет удачной.

20 августа, хотя стрижка волос замедлит их отрастание, все же, она сможет привлечь в жизнь нужных людей, которые помогут изменить жизнь в лучшую сторону.

21 августа можно легко усилить свою харизматичность. Для этого нужно всего лишь изменить имидж, и лучшим вариантом в этом случае, станет стрижка волос.

22 августа стоит повременить с визитом парикмахера, так как стрижка волос повлечет за собой сильные головные боли.

23 августа, как и в предыдущий день, стрижка волос негативно будет воздействовать на здоровье человека. Больше всего это может проявиться в ломоте костей.

24 августа стрижка волос негативно будет действовать на самочувствие, поэтому от нее нужно отказаться.

25 августа каждый человек может столкнуться с трудностями, причиной которых может стать стрижка волос.

26 августа стрижка волос положительно повлияет на их структуру. Более того, они станут сильнее и гуще.

27 августа стрижка не только поможет стать красивее, но и наладит финансовое положение.

28 августа если и стричь волосы, то только кончики.

Благоприятные дни для стрижки волос на Новолуние и растущей Луне в августе 2019 года

Наступление Новолуния произойдет 29 августа. Как известно, это не лучшее время для того, чтобы что-то менять в своей жизни, и в первую очередь это касается стрижки. Поэтому астрологи не рекомендуют посещать в этот день парикмахерскую, так как это может затянуть в вир пагубных привычек.

30 августа, на растущей Луне, стрижка волос поспособствует решению материальных вопросов, а так же позволит отрастать волосам с огромной скоростью.

31 августа астрологи называют самым удачным днем для похода в парикмахерскую.

Благоприятные дни для окрашивания волос на убывающей Луне в августе 2019 года

19 августа станет нейтральным днем для совершения покраски волос. Все будет зависеть от индивидуальных особенностей.

20 августа помимо того, что не стоит окрашивать волос, так еще и астрологи советую лишний раз к ним не прикасаться, так как это может нарушить потоки энергии.

21 августа положительный результат от окрашивания смогут получить лишь те знаки Зодиака, на которые имеет влияние планета Венера.

22 августа будет идеальным днем для того чтобы сменить цвет волос.

23 августа окрашивание волос принесет не только хороший результат, но и повлияет на появление отличного настроения.

24 августа сменить цвет волос могут только блондины, остальным, эта процедура будет противопоказана.

25 августа волосы можно будет окрашивать только в светлые тона. В других случаях, окрашивание будет вредным для волос.

26 августа помимо того, что после окрашивания волос в этот день, краска будет плохо держаться, так еще эта манипуляция может привести к затяжной депрессии.

27 августа наступит нейтральный день для окрашивания волос, все же, по возможности стоит воздержаться от этой процедуры.

28 августа наступит самый удачный день для окрашивания волос. Получившийся цвет превзойдет все ожидания.

Благоприятные дни для окрашивания волос на Новолунии и растущей Луне в августе 2019 года

29 августа в Новолуния, смена цвета волос даст прекрасный результат. Но, несмотря на отличный результат цветовой гаммы, окрашивание в этот день, может забрать у человека удачу.

30 августа позитивные результаты даст окрашивание волос.

31 августа окрашивая волосы, можно не только получить хороший цвет, но еще и восстановить жизненный силы.

Источник: rsute.ru