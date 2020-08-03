Строительство дома или жизнь в квартире, что лучше?

Современные технологии строительства, грамотно проложенные коммуникации, хорошее газовое и электрооборудование позволяют сэкономить до половины ресурсов по сравнению с квартирой.

В многоквартирном доме невозможно прийти к согласию

— Себестоимость постройки частного дома начинается с 15 тысяч рублей за квадратный метр. Готовая квартира в воронежской новостройке обойдется минимум в 43 тысячи за «квадрат», — рассказала риелтор Оксана Аникеева. Карантин помог ей продать 232-метровый дом, до этого висевший в объявлениях более года. Двухэтажный особняк 2001 года постройки с гаражом и службами ушел по цене средней «трешки» — за 4,8 миллиона рублей.

Есть у индивидуального жилья и другие преимущества — например, возможность выбрать удобную планировку, а не подстраиваться под типовой проект. Современные технологии строительства, грамотно проложенные коммуникации, хорошее газовое и электрооборудование позволяют сэкономить до половины ресурсов по сравнению с квартирой.

— В многоквартирном доме невозможно прийти к согласию. Какие бы адекватные люди в нем ни жили, любое собрание превращается в базар. Поэтому нет возможности решать возникающие проблемы — например, бороться с недобросовестностью управляющей компании. А в частном доме я сам себе УК, — считает владелец новенького 150-метрового особняка Юрий Типтюк.

По профессии он директор филиала фармацевтической компании, а в душе строитель: вместе с тестем возвел три коттеджа и строит четвертый.

Понятно, дом — дело сложное и ответственное, требующее специфических знаний и постоянного контроля. Квартирой можно обзавестись за пару дней: нашел подходящую, взял ипотеку — и переезжай. Коттедж в лучшем случае строится за пять-шесть месяцев, а обычно год и более. Все это время будущему домовладельцу приходится решать сложные инженерные и финансовые задачи, неусыпно следить за качеством работ. Седых волос на голове точно прибавится, но результат того стоит.

Нарисуют — будем жить

Принято считать, что строительство дома начинается с проекта. Это не совсем так. Проект необходим, но до его составления необходимо представлять будущий особняк в мельчайших деталях: сколько человек будет в нем жить, чем они планируют заниматься, как станут ездить на работу и возить в школу детей.

— Не надо пытаться удивить соседей размахом. Большой дом дорого отапливать и обслуживать, трудно убирать. Можно, конечно, нанять домработницу, но далеко не каждый готов пустить к себе человека с улицы. Семье из двух человек вполне достаточно 100-метрового коттеджа. Для детей добавьте каждому по просторной комнате, — рассказал Юрий.

Риелторы подтверждают: особняки площадью более 200 квадратов продать практически невозможно — разве что коронавирус поможет.

Строить дом в два этажа имеет смысл в двух случаях. Во-первых, если площадь участка не позволяет разместить все необходимые помещения на одном уровне. Либо из окон второго этажа открывается красивый вид. Во всех остальных ситуациях «многоэтажка» создает массу хлопот. Дети падают с лестниц (взрослые тоже), поднимать что-либо наверх страшно неудобно — чтобы убедиться в этом, достаточно раз сходить на второй этаж с пылесосом. А нежилой чердак — отличная теплоизоляция и просторная кладовка.

План будущего дома следует тщательно обсудить со всеми его будущими обитателями.

— Я совершил классическую ошибку — планировал дом самостоятельно, — признался Юрий. — А теперь выяснилось, что жене на кухне не хватает рабочих поверхностей.

Необходимо продумать расстановку бытовой техники — от этого зависит прокладка коммуникаций, а ее надо учитывать уже на стадии фундамента.

Не зарывайте деньги в землю

Экономить на геодезистах — себе дороже. Правильно выполненная съемка стройплощадки позволит определить тип и геометрию фундамента — невидимой, но самой важной части жилья. Кстати, на фундаменте экономить можно и нужно.

— Незачем зарывать в землю треть стоимости дома. Свайный фундамент подходит для любой почвы, стоит недорого, а делается быстро. Важно только соблюдать технологию его укладки. Это вообще самое важное в строительстве. Нарушение технологий в цоколе влечет за собой искажение геометрии всей постройки — потом по стенам могут пойти трещины.

Проблема любого домостроителя, как найти честную бригаду, имеет решение. Отличить добросовестных рабочих от халтурщиков можно, побывав на их предыдущих объектах и поговорив с заказчиками.

Не надо пытаться удивить соседей размахом. У большого дома — большие минусы

— Любая нормальная бригада имеет портфолио и охотно демонстрирует сданные объекты. Если нет — есть повод насторожиться, — рассказал бригадир отделочников Иван Апарин.

А страшнее несоблюдения технологий может быть лишь их следствие: устранение недоделок или внесение поправок в проект уже по ходу работ.

— Переделки влекут за собой новые изменения, и в итоге стоимость дома может вырасти в разы, — предупредил Типтюк.

Что почем

Проект — 50 тысяч рублей.

Фундамент и черновой пол — 1 миллион рублей.

Стены — 1 миллион рублей.

Инженерные сети — 600 тысяч рублей.

Крыша из натуральной черепицы — 1,5 миллиона рублей.

Окна — 300 тысяч рублей.

Черновая отделка — 400 тысяч рублей.

Чистовая отделка (если сильно не выделываться) — 10 тыс./кв. м.

ИТОГО: 150-метровый коттедж обошелся Юрию Типтюку в 5,35 миллиона рублей. В эту сумму не включены стоимость участка и подключение коммуникаций.

Компетентно

Антон Лобосок, архитектор:

— Перед покупкой участка под строительство обязательно побывайте там и походите вокруг, чтобы убедиться, что поблизости нет неприятных сюрпризов типа цыганского табора, ЛЭП или собачьего питомника, а все необходимые коммуникации, транспортная и социальная инфраструктура, наоборот, присутствуют. Не надо брать проекты из интернета. Иначе уже на этапе строительства можно столкнуться с тем, что планы и прилагающиеся к ним фасады не совпадают. Любой проект — чья-то интеллектуальная собственность, и готовый продукт никто бесплатно не раздает. В Сети висят «демоверсии» с намеренно искаженными размерами. И еще: даже грамотно составленную смету надо умножать на полтора.

Источник: РГ