9 дней после смерти: что это значит и как правильно поминать усопших

Реинкарнация душ происходит с 3 по 40 день

Значение девятого дня после смерти

Родне следует соблюдать традиции, потому что 9-ый день после смерти имеет сакральное значение. В 9 дней душа человека завершает свой путь, начатый еще при жизни. Она пока еще только ищет дорогу в новый для нее мир. 3 день — начало загробного пути, а 40 — его финал. А вот 9 — очень важный день на этапе загробного путешествия человеческой души.

9 –это сакральное число. Ведь, например, в ангельской иерархии – 9 чинов ангелов. Этот отмечают не только в честь усопшего, но еще оказывают почет и ангелам, именно они будут защищать его на суде Небесном. Это адвокаты душ, именно они обращаются к богу о помиловании.

На 3 день душа усопшего еще недалеко от живых. Её в это время сопровождает Ангел- хранитель человека. Уже на 4 день он провожает его за ворота райские. До 9 дня он осматривает Рай. Еще не зная того, что скажет Господь, душа человека, может знать, что её ждет в Раю или в Аду. В Эдеме человек отдохнёт от боли, которую он получил в жизни земной.

Что происходит с душой человека на 9-ый день после смерти? Господь велит ангелам привести умершего к его престолу. Человек со страхом в первый раз предстаёт пред Всевышним. После трудного разговора ему предстоит дорога в Ад. После 40 дня, небесный суд будет принимать решение дальше.

Почему поминают на 9 дней после смерти: с 9 по 40 день — это время мытарства души. Вместе с ангелом она проходит некие испытания. Это могут быть греховные искушения. Если все пройдёт хорошо, и душа проверку сможет перенести, то все прижизненные грехи будут ей прощены на Небесном суде.

Как помочь душе усопшего

Что означает 9 дней после смерти человека — в это время душа занята тем, что ищет путь, по которому он будет следовать дальше. Очень трудно представить, каким он будет. Некоторые люди верят в перерождение душ после смерти? В литературе можно узнать что реинкарнация душ происходит с 3 по 40 день. В это время душа занята просмотром и анализированием своих ошибок. Даже есть такое мнение, что душа сама может выбрать, каким будет её последующее воплощение.

Как говорится в православной литературе, праведники в Рай, грешники в Ад. Но на 9 день душа ищет свой путь. И вот именно в этот момент родные и близкие должны отпустить человека. Никто не говорит о том, что боль и страдание, связанное с потерей можно забыть. Этим пропитана любая человеческая утрата. Но именно успокоение души — это великое дело для покойного.

И надо молиться, а не реветь. Молитвой усопший человек может обрести покой, перестать беспокоится о тех, кто остался, и уйти туда, куда ему предначертано.

В православии известно, что с 4 по 9 день душе показывают Рай с 9 по 40 – Ад. На 9 день покойный полностью забывает всю скорбь, которая была у него в мирской жизни. Он забывает боль телесную. Души грешные в этот момент раскаиваются. Почему отмечают 9 дней после смерти: именно молитва родных – это огромная поддержка усопшему человеку.

Молитвы нужны еще и потому, что душа на 9 день после смерти предстаёт перед Господом впервые. Принято в эти дни заказывать молебны, поминать усопшего, читать молитвы по нему. Словом, оказывать ему посильную помощь. В церкви принято просить о душе усопшего, чтобы её присоединили к душам ангелов. Родственник может стать чьим-то Ангелом-Хранителем. Люди верят, что усопшие родственник всегда рядом и всегда помогут.

Как организовать поминки

Поминки на 9 день после смерти обязательно должны быть с кутьёй. Это обрядовое и традиционное блюдо для поминального стола. Её готовят не только на поминки, но иногда и на праздники. Для поминальной трапезы кутью делают из пшеницы, сахара, мёда. Также есть кутья из риса и изюма.

Что подать на стол

Кутья — это не простое блюдо, все, что готовят на 9 дней после смерти, несет в себе сакральный смысл. Семена в кутье — это рождение новой жизни. Она символизирует воскресение человека в мире загробном.

Сахар, мёд, варенье – символ сладкой жизни после смерти. Кутью освящают в церкви. Но если такой возможности нет, то ничего страшного. Ей можно окропить святой водой или просто прочитать над ней молитву.

Кисель или компот на поминальном столе — это тоже обязательное блюдо. На столе может быть любая каша, иногда готовят блины, пирожки, чтобы начинка была сладкой.

Рыбные блюда тоже часто можно встретить за поминальным столом, бутерброды с рыбой, со шпротами, селёдка и прочие рыбные закуски одобряются. В качестве первого блюда могут подать борщ, лапшу. На горячее куру, жаркое.

Застолье по печальному поводу начинают с молитвы «Отче наш». Можно читать ее как вслух, так и про себя. Первое блюдо, которое подают, это кутья.

Под запретом находится алкоголь. Хотя на любых поминках есть выпивка, по традиции этого быть не должно. Пьянство — это грех, предаваться на поминках греху может навредить душе усопшего. По этой же примете не стоит носить спиртное на кладбище.

Не следует ставить на стол много блюд, потому что чревоугодие — это грех. Стол нужен скромный, без изысков и пафоса. Принятие пищи не имеет значения. Важно, то что люди собрались, чтобы вспомнить человека, а не по чревоугодничать.

Но даже если вы избавляете поминальный стол от роскоши, то все, же надо рассчитать так, чтобы хватило на всех. Люди приходят незваные и поэтому лучше иметь немного в запасе. То, что, останется после поминального стола, надо раздать нищим. Продукты выкидывать нельзя ни в коем случае.

Стоит ли приглашать гостей

На девятый день на поминки людей не зовут, они так и называются незваные. Это значит, что люди приходят помянуть человека сами, если они хотят. Звать на поминки не рекомендуют. Люди должны сами прийти и помянуть усопшего.

По традиции должны быть обязательно родственники, люди, которые производили омовение покойного, те, кто мастерил ему гроб, копальщики могилы. Если это всё делали люди из ритуальных служб, то традиция теряет свою актуальность.

Как вести себя на поминках

За столом нельзя смеяться, веселится, громко разговаривать. Что говорят на 9 день после смерти — нельзя вспоминать покойного с плохой стороны, его неблаговидные поступки, пагубные пристрастия. О покойном или хорошо, или никак.

До 40 дня будет приниматься решение, где находится ему в Раю или в Аду, поэтому негативное будет складываться на плохую чашу весов, а это прямиком ведёт к страшному приговору.

Внешний вид пришедших тоже должен быть соответственный. Головы женщин должны быть покрыты, лучше всего платком, волосы собраны. Мужчинам надо снимать головные уборы в помещении еще при входе. Черный траур носят только родные и близкие.

Источник: 9-dnej