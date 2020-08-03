Трэш-кардиология не меняется: сняли видео с капающей водой с потолка на 80-летних пациентов в «сердечном» отделении ЦГБ Бердска

Пациенты прислали видео лестничной площадки и палаты №301. На нем видно, как рядом с пожилой женщиной стекает вода с окна. Главный врач БЦГБ Алла Дробинская снова отметила, что горбольница ждет денег от министра здравоохранения Хальзова на ремонт крыши.

Фото кардиологии в трещинах, плесени и видео с текущей водой присылают бердчане

Продолжает бежать вода с потолка в отделении кардиологии ЦГБ Бердска на 80-летних пациентов. Об этом в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сообщают сами пациенты. Они прислали видео лестничной площадки и палаты №301. На видео видно, как рядом с пожилой женщиной стекает вода с окна. Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» уже писал о трэш-кардиологии и ужасах лор отделения: дождь с потолка и семейство тараканов сняли на видео пациенты ЦГБ Бердска.

— Красота вообще, — с сарказмом говорит автор видео.

Также отмечает, что в палате лежат бабушки, всем за 80 лет.

Также пациенты прислали фото палаты №303 огромные трещины по периметру.

В прошлый раз главный врач ЦГБ Бердска Алла Дробинская обещала, что крышу должны обязательно починить. Финансирование капитального ремонта находится в ведении министерства здравоохранения Новосибирской области. Как только будет выделены деньги — будет объявлен конкурс, — отметила Алла Николаевна.

Сегодня, 3 августа, она снова отметила, что ЦГБ ждет денег от министра Хальзова.

— Эта ситуация находится на контроле Минздрава. По этому вопросу в пресс-центр Минздрава, — сказала Алла Николаевна.

«Курьер. Среда. Бердск» сделает запрос в минздрав, чтобы узнать, когда все-таки починять крушу в стационарах. Как будут встречать осень пациенты, читайте подробности в ближайшее время.

Автор видео — пациенты.