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Как сгорели пенсионеры в своем доме в ночь на 3 августа, рассказали в СК Новосибирской области

16:59 03.08.2020 Фото: СУ СКР по Новосибирской области
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Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти потерпевших не удалось.

Как сгорели пенсионеры в своем доме в ночь на 3 августа, рассказали в СК Новосибирской области
Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных

Барабинским межрайонным следственным отделом следственного управления СКР по Новосибирской области продолжается процессуальная проверка по факту гибели двух человек в результате пожара, произошедшего в жилом доме в селе Бакмасиха Барабинского района Новосибирской области.

По данным следствия, около 06 часов 17 минут 3 августа 2020 года в одном из жилых домов на ул. Центральная в селе Бакмасиха произошёл пожар. В жилище в указанное время находились 63-летняя владелица дома, а также ее 73-летний сожитель. В момент возгорания мужчина и женщина спали.

Пожар обнаружили соседи и вызвали пожарных. Однако спасти потерпевших не удалось.

Следователем СКР совместно с дознавателем МЧС России проведен осмотр места происшествия. Предварительная причина смерти потерпевших – отравление угарным газом. Точная причина будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Предположительно, причиной возгорания явилось короткое замыкание электропроводки в санузле дома. Однако достоверно причина воспламенения будет установлена в ходе проведения пожарно-технической экспертизы.

Проведение доследственной проверки продолжается. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
Как сгорели пенсионеры в своем доме в ночь на 3 августа, рассказали в СК Новосибирской области

Как сгорели пенсионеры в своем доме в ночь на 3 августа, рассказали в СК Новосибирской области

Как сгорели пенсионеры в своем доме в ночь на 3 августа, рассказали в СК Новосибирской области

Источник: nsk.sledcom.ru

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