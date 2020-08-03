Комнатные растения, которые принесут счастье разным знакам зодиака. Кому кактус, а кому — орхидея?

Цветы способны сделать человека чуточку счастливее. Главное знать, как правильно подобрать комнатные растения для каждого знака зодиака. И чем лучше у человека развиты зодиакальные качества, тем больше счастья принесет ему соответствующий цветок.

Правильно подобранное растение может усилить выдающиеся стороны человека и сгладить негативные

Овны

Цветы, которые подойдут для Овнов, имеют теплые цвета: красный, бордовый, розовый, оранжевый. Лучше всего для них подобрать садовую герань, азалию индийскую (или японскую), бегонию королевскую. Бегонию королевскую лучше размещать на рабочем месте, ведь она нейтрализует негативную энергию. Этот цветок также подойдет нерешительным людям, которые хотят сделать следующий шаг в отношениях, но боятся. Герань сделает человека более спокойной и расслабленным.

Львы

Львам необходимо держать ярко цветущие растения в доме. Им стоит приобрести китайскую розу, или пеларгонию, или стыдливую мимозу. Гибискус поможет избавиться от лени, придаст спокойствия и силы, поможет уберечься от манипуляций твоего окружения. Цветок Бальзамин поможет создать дома благоприятную атмосферу и научит радоваться мелочам. А кала нужна там, где семейное счастье находится под угрозой.

Стрельцы

Стрельцам подойдет бонсай, который в первую очередь защитит организм от болезней. Им также подойдут лимон, фикус священный, комнатный виноград и тещин язык (сансевиерия). Бонсай делает своего владельца умнее и рассудительнее. Сансевиерия прекрасно очищает пространство от плохой энергии и поможет тем, кто много занимается творчеством.

Тельцы

Для этих знаков зодиака оптимальным будет выбор крепких и низкорослых комнатных растений. А поэтому фиалка, каланхое, цикламен, глоксиния помогут Тельцу обрести счастье и зажить обеспеченной жизнью. Глоксиния отлично защищает своего владельца от негатива и вдохновляет на достижение целей. Фиалка помогает создать в доме уют и сплотить семью.

Девы

Им подходят растения с гибким стеблем вроде плюща, аспарагуса, филодендрона. Правильные цветы помогают наладить здоровье и развить интеллектуальные способности. В частности, неприхотливая березка (циссус) помогает Деве адаптироваться к любым условиям, учит уверенно себя чувствовать даже в непривычной обстановке. Монстера наводит порядок в мыслях, помогает раскрыть свои таланты. Драцена помогает в обучении и саморазвитии.

Козероги

Этому знаку зодиака больше подходят растения, не требующие обильного полива. Например, кактус, драцена, хвойные растения, фикус каучуконосный. А чтобы прогнать тревогу и переживания о финансовом положении, подойдет денежное дерево. Фикус добавит спокойствия в доме Козерога. Наличие драцены в доме, по мнению астрологов, способствует здоровью костей и зубов.

Близнецы

Самые подходящие для них вьющиеся растения. Например, аспарагус помогает определиться с целями на жизнь и развивать мышление. Папоротники помогут развить чувство такта. Традесканция же дает возможность Близнецам легче переживать трудности и учит больше радоваться мелочам.

Весы

Здесь подойдет азалия индийская, мелкоцветная хризантема, гибискус, лилия, филодендроны, гортензия. Гортензия помогает Весам очистить атмосферу в доме, избавиться от ревности и подозрений. Хризантема поможет найти баланс между сердечными делами и здравым смыслом. Эгоисты под влиянием хризантемы станут чаще прислушиваться к чужому мнению.

Водолеи

Водолеям подходят растения с причудливой формой, например, маранта, колеус, паунсеттия (молочай). Они помогут им бороться с унынием и тяжелыми мыслями. Маранта поможет прекратить конфликты дома, а также избавиться от бессонницы и наладить режим сна. Паунсеттия поможет найти свое призвание и открыть сильные стороны. А абутилон (комнатный клен) будет способствовать душевному подъему.

Раки

Ракам больше подходят влаголюбивые растения, которые имеют мясистые сочные листья. Им стоит завести фуксию гибридную, древовидное алоэ, агаву американскую или бегонию Мэсона. Эти растения помогают наладить отношения в семье, создают уют в доме и сохраняют психическое здоровье. Фуксия создает благоприятную атмосферу в доме. Алоэ необходимо там, где есть болезни. Оно поможет людям со слабым характером стать более решительными.

Скорпионы

Скорпионам подходят растения, красивые на вид, однако часто колючие или даже ядовитые. А потому можно купить кактусы, монстеру, алоэ, сансевиерию. Кактусы уживутся с вспыльчивым хозяином. Эти растения умеют нейтрализовать эмоциональные вспышки, оказывают успокаивающее влияние на впечатлительных людей. Олеандр поможет преодолеть вредные привычки. А драконово дерево — избегать пессимизма, придаст сил и уверенности в себе.

Рыбы

Орхидеи — один из лучших цветков для Рыб. Это растение оберегает своего владельца от неприятных потрясений, навевает хорошие мысли, прогоняет лень. Также Рыбам можно завести фикус, лилии, папирус циперус. Папирус поможет Рыбам развить интуицию, они научатся видеть недоброжелателей и коварных людей. Растение также поможет улучшить сон, снять нервное напряжение и создать благоприятную атмосферу в доме.

Источник: znaj