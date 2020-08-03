4 августа — День памяти равноапостольной Марии Магдалины

Мария оказалась единственной, кто не покинул Иисуса, когда стражники взяли его под охрану. Потому что ее вера и почтение в Бога, оказались сильнее, чем боязнь за собственную жизнь.

Говорят, что до первой встречи с Иисусом Мария Магдалина была блудницей и грешницей

История святой Марии Магдалины

Почитать святую Марию в католической церкви принято 4 августа по новому календарю. Православные христиане славят ее на второе воскресенье после Воскрешения Иисуса Христа.

Она была одной из учениц Иисуса Христа. Назвали ее родители в честь городка Магдалы, расположенного в древней Сирии, в котором жила семья и родилась девочка. Говорят, что до первой встречи с Иисусом Мария Магдалина была блудницей и грешницей.

В библии описана история, когда Христос защитил женщину от толпы, предложив тому, кто безгрешен первым бросить в нее камень. С того дня Мария была очищена от демонов и стала одной из последовательниц Иисуса Христа. В память об этом событии в храмах существует православная икона Марии Магдалины.

Она была одной из самых верных учениц сына Божьего. Смотрела на мир с любовью и нежностью. Мария оказалась единственной, кто не покинул Иисуса, когда стражники взяли его под охрану. Потому что ее вера и почтение в Бога, оказались сильнее, чем боязнь за собственную жизнь.

Рядом с Божьей Матерью она находилась у распятого на кресте Иисуса. В библии написано, что, когда Христу пронзили копьем сердце, Мария Магдалина испытала страшнейшую сердечную и душевную боль. Она вместе с самыми верными его учениками положила тело Иисуса на плащеницу и отнесла в пещеру, вход в которую закрыли тяжелым камнем.

В наши дни икону равноапостольной мироносицы Марии Магдалины посещают в Иерусалиме тысячи паломников каждый день. Поклониться святым мощам Магдалины можно в столице Франции, а также в монастырях, расположенных на горе Афон, а также в Иерусалиме. Сейчас православная и католическая церкви расходятся во мнениях о том, где находятся истинные останки этой святой. Католики утверждают, что посетить их ранее можно было в городке Везле. Откуда затем их переместили в Сен-Максимен-ла-Сент-Бом, поскольку последние годы своей жизни Мария Магдалина провела в Марселе.

Источник: omolitvah