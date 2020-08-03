Перечислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск»

Анастасия Носова не дождалась положенной выплаты, несмотря на жалобы в Пенсионный фонд. Ирина Сосновская осталась без денег с тремя детьми. Такую же историю рассказала Валерия. Оперативно решить проблемы пообещала замначальника УПФР в Бердске Татьяна Кусова.

Суд может заставить ПФР выплатить повторно матерям «путинские пособия», а в дальнейшем будет взыскивать уже с отцов

Пришли деньги неполучившим 10 тыс. рублей от Путина в коронавирус 3 семьям из Бердска. Они обратились за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля. Напомним истории 3 семей без выплат. Уже на следующий день 30 июля матери сообщили о результате.

— Огромное Вам спасибо! Только что пришли 10000 руб. Без вашей помощи, наверное, ещё долго ждали бы. Мы уже и не знали куда звонить писать! — сообщили бердчанки.

Напомним историю 3 семей без выплат

Анастасия Носова не дождалась положенной выплаты несмотря на жалобы в Пенсионный фон. У нее двое детей — старшему 11 лет, младшей — 1 годик. На одного деньги пришли, а на второго нет, отмечает Анастасия. Они написали жалобу в Пенсионный фонд Бердска 8 июля, но ответа не получили.

В такой же ситуации оказалась сестра Анастасии и подруга. Ирина Сосновская осталась без денег с 3 детьми. Хоть ее старшему сыну 20 лет, он пока живет с ними. Среднему — 5 лет, а самому маленькому Ефиму — 1,5 года. Именно на него не пришли деньги. Ирина пока одна с детьми — муж уехал работать во Владивосток, остался там без работы и уже 4 месяца не может вернуться из-за ограничений по коронавирусу.

Такую же историю рассказала Валерия из Бердска. У нее двое детей. На одного 10 тысяч пришли, а на второго нет.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за разъяснениями к заместителю начальника управления Пенсионного фонда в Бердске Татьяне Кусовой. Она уточнила данные каждой из матерей и детей и обещала оперативно решить проблемы, что и было сделано.

Также Татьяна Кусова перечисляла причины возможного отказа. Узнать их можно здесь.