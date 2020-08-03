03.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Перечислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск»

19:12 03.08.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
0

Анастасия Носова не дождалась положенной выплаты, несмотря на жалобы в Пенсионный фонд. Ирина Сосновская осталась без денег с тремя детьми. Такую же историю рассказала Валерия. Оперативно решить проблемы пообещала замначальника УПФР в Бердске Татьяна Кусова.

Перечислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте Курьер. Среда. Бердск
Суд может заставить ПФР выплатить повторно матерям «путинские пособия», а в дальнейшем будет взыскивать уже с отцов
Сюжет: Все пособия Путина
Перечислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте Курьер. Среда. Бердск

Перечислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте «Курьер. Среда. Бердск»«Ободрали и подачки кидают»: Отчаялись получить 10 000 рублей в августе от Путина на детей от 3 до 16 лет родители в РоссииЕщё 240 новостей

Пришли деньги неполучившим 10 тыс. рублей от Путина в коронавирус 3 семьям из Бердска. Они обратились за помощью в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 29 июля. Напомним истории 3 семей без выплат. Уже на следующий день 30 июля матери сообщили о результате.

— Огромное Вам спасибо! Только что пришли 10000 руб. Без вашей помощи, наверное, ещё долго ждали бы. Мы уже и не знали куда звонить писать! — сообщили бердчанки.

Напомним историю 3 семей без выплат

Анастасия Носова не дождалась положенной выплаты несмотря на жалобы в Пенсионный фон. У нее двое детей — старшему 11 лет, младшей — 1 годик. На одного деньги пришли, а на второго нет, отмечает Анастасия. Они написали жалобу в Пенсионный фонд Бердска 8 июля, но ответа не получили.

В такой же ситуации оказалась сестра Анастасии и подруга. Ирина Сосновская осталась без денег с 3 детьми. Хоть ее старшему сыну 20 лет, он пока живет с ними. Среднему — 5 лет, а самому маленькому Ефиму — 1,5 года. Именно на него не пришли деньги. Ирина пока одна с детьми — муж уехал работать во Владивосток, остался там без работы и уже 4 месяца не может вернуться из-за ограничений по коронавирусу.

Такую же историю рассказала Валерия из Бердска. У нее двое детей. На одного 10 тысяч пришли, а на второго нет.

«Курьер. Среда. Бердск» обратился за разъяснениями к заместителю начальника управления Пенсионного фонда в Бердске Татьяне Кусовой. Она уточнила данные каждой из матерей и детей и обещала оперативно решить проблемы, что и было сделано.

Также Татьяна Кусова перечисляла причины возможного отказа. Узнать их можно здесь.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы все выплаты получили?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

У привитых от COVID-19 российских военных обнаружили иммунитет и никаких побочных эффектов
19:32 03-08-2020
У привитых от COVID-19 российских военных обнаружили иммунитет и никаких побочных эффектов
О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 года
19:27 03-08-2020
О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 года
Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года
19:21 03-08-2020
Лунный календарь стрижек и окрашивания на август 2020 года
Схватил спецназ угрожавшего взорвать банк гражданина Узбекистана в Киеве. Он требовал $1440
19:20 03-08-2020
Схватил спецназ угрожавшего взорвать банк гражданина Узбекистана в Киеве. Он требовал $1440
БердскПеречислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте "Курьер. Среда. Бердск"
19:12 03-08-2020
Перечислили невыплаченные 10 000 рублей от Путина в коронавирус трем бердским семьям сразу после публикации на сайте
Советовал меньше есть в кризис и показал доход в 4 копейки свердловский депутат
19:01 03-08-2020
Советовал меньше есть в кризис и показал доход в 4 копейки свердловский депутат
Как в 53 выглядеть на 25 без пластических операций? Секрет раскрыл житель Нидерландов
19:00 03-08-2020
Как в 53 выглядеть на 25 без пластических операций? Секрет раскрыл житель Нидерландов
Вырос рублевый норматив на лекарства для льготников. Сколько положено каждому?
18:50 03-08-2020
Вырос рублевый норматив на лекарства для льготников. Сколько положено каждому?
Первый раз в истории женщина получила диплом машиниста локомотива в России
18:48 03-08-2020
Первый раз в истории женщина получила диплом машиниста локомотива в России
Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года
18:48 03-08-2020
Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года