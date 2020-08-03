«Подбросили баннер»: Судится избирком из-за песни Макаревича в агитации с депутатом-единороссом из Новосибирска

Сергей Бондаренко не просил разрешение на использование авторских прав у самого музыканта. А теперь заявляет, что произошла ошибка и обвиняет рекламщиков. За незаконную агитацию его могут снять с выборов

Баннер появился на улице Гоголя в центре Новосибирска после подачи Бондаренко документов на регистрацию

Новосибирский суд начал рассматривать иск об отмене регистрации кандидата в депутаты горсовета от «Единой России» Сергея Бондаренко из-за несогласованного использования в агитации строчки из песни Андрея Макаревича. Избирком утверждает, что баннера вообще могло не быть, а представитель единоросса — что макет каким-то образом подменили.

Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать иск о снятии с выборов в горсовет действующего депутата Сергея Бондаренко («ЕР») 3 августа. Заявление подала кандидат от независимой коалиции «Новосибирск 2020» Александра Попова.

Бондаренко использовал на своем агитационном баннере строчку «В бурю лишь крепче руки» из песни Андрея Макаревича «За тех, кто в море», сказано в иске. Он не просил разрешение на использование авторских прав у самого музыканта.

Баннер появился на улице Гоголя в центре Новосибирска после подачи Бондаренко документов на регистрацию. Он был оплачен из его избирательного фонда, следует из предоставленных суду материалов.

О том, что баннер принадлежит Бондаренко свидетельствовали и его комментарии в СМИ, в которых он сначала говорил о неточном цитировании строчки, а потом о технической ошибке, отметила Попова. Использование в агитации строчки песни без разрешения автора нарушает равенство прав кандидатов, добавил ее представитель Михаил Уваров.

Юрист избиркома полностью не признала требования. Она назвала все доказательства нарушения «ненадлежащими», включая слова самого Бондаренко относительно агитационного баннера. Более того, она заявила, что такой агитационный текст не предоставлялся в избирком.

«Если он [Бондаренко] не уведомил комиссию, значит он не выполнил обязательства перед избиркомом», — подчеркнул юрист Михаил Уваров.

По мнению избиркома, не доказано, что баннер вообще был (несмотря на слова Бондаренко). Впрочем, представитель самого Бондаренко юрист Олег Шерстобоев не стал отрицать существование баннера. «Сам по себе факт нарушения не свидетельствует о том, что необходимо отменять регистрацию кандидата», — считает он.

Представитель единоросса заявил, что Бондаренко не заказывал баннер со словами из песни Макаревича, а доводы о том, что он оплачен из его фонда «умозрительны». По его словам, в оригинальном макете был слоган «Новые горизонты».

«Тот баннер, который был — попал [в печать] по ошибке», — добавил юрист Шерстобоев. По его словам, депутат Бондаренко сразу же обратился в компанию «РИМ», которая занимается размещением наружной рекламы, и она якобы за свой счет заменила агитацию.

Сразу же после начала скандала Бондаренко не отрицал, что разместил баннер именно со словами из песни Макаревича. «Строчка не полностью, так сказать, скопирована. У Макаревича — бурЕ, а у меня — бурЮ. Ну, конечно, это схожая фраза. Во избежание развития конфликта билборды сняты, и мы подыщем другой слоган, — < …> Могу сказать, что я не обязан знать все слоганы, то есть мы посмотрели и посчитали, что так может быть. Но сегодня мы этот проект остановили, чтобы ничего никому не доказывать», — говорил он.

Затем позиция депутата изменилась: «Произошла техническая ошибка на уровне исполнителя. У нас было два варианта билборда. И в суете избирательной кампании в печать и на размещение пошел несогласованный вариант».

«Сергей Валентинович не может отвечать за ошибку, которая досадная, безусловно, — продолжил представитель Бондаренко. — < …> Да, такой вариант был. Но его не заказывали».

Шерстобоев утверждает, что баннер не был оплачен из средств избирательного фонда Бондаренко. Но, по заявлению самого оператора наружной рекламы ООО «РИМ», деньги компании поступили именно с избирательного счета единоросса, зачитала судья позицию «РИМа». По официальным данным горизбиркома на 21 июля, Бондаренко потратил на кампанию около 68 тыс. рублей из поступивших в его фонд 108,5 тыс.

По словам Шерстобоева, дизайн баннеров согласовывался только по электронной почте. Он не смог уточнить, с какого именно адреса отправлялись заявки. За него это сделала судья — макеты «РИМ» получал не напрямую от Бондаренко, а от дизайнера Елены Виноградской. Женщина с такими именем и фамилией работала исполнительным директором некогда известной рекламной группы «Мелехов и Филюрин». Сейчас, по данным сервиса «Контур-Фокус», она владеет ООО «МИФ-Сибирь», которое до конца декабря 2019-го принадлежала Александру Филюрину. В 2017-м «МИФ-Сибирь» получил контракт на разработку дизайн-концепции для новосибирского «Академпарка», учрежденного региональным правительством.

Суд обязал ответчиков обеспечить явку Виноградской 3 августа и отложил заседание. Кроме того, к иску Поповой приложено видеозаявление Андрея Макаревича о том, что он не давал разрешение на использование его песни в агитации. Возможно, его также посмотрят в суде.

Сергей Бондаренко и Александра Попова баллотируются в горсовета на округе №50 в Центральном районе Новосибирска. Кроме них зарегистрированы депутат Гусельниковского сельсовета Искитимского района Вячеслав Толмачёв (ЛДПР), смм-менеджер строительной компании «ВИРА-Строй» Елена Гайдученко («Справедливая Россия») и жителя Верх-Тулы, гендиректора салона красоты Ивана Кондратьева («Новые люди»).

Источник: tayga.info