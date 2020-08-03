Не слышали плача малыша крепко спящие родители в Бердске

На помощь пришли спасатели бердского поисково-спасательного отряда МЧС России.
О том, что в одной из квартир дома на улице Первомайская за стеной громко плачет маленький ребёнок, сообщили соседи. Малыш рыдал довольно долго, но на стуки в квартиру дверь никто не открывал. В 1.30 ночи, как сообщил замначальника бердского поисково-спасательного отряда Сергей Козин, на место отправилась дежурная смена спасателей.
Квартиру, в которой плакал ребёнок, не сразу удалось определить, но к этому моменту выяснилось, что входная дверь новая и довольно крепкая. В связи с этим, как пояснил Сергей Козин, было принято решение о том, что спасатели поднимутся в квартиру, находящуюся на четвёртом этаже, через окно.
— Поднимались по лестнице, предоставленной пожарными, — уточнил Козин. – Оказалось, что родители крепко спали и не слышали, как плачет их ребёнок. Малыш, устав плакать, тоже уснул.
Источник: svidetel24.info