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Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года

18:48 03.08.2020 Фото: pikist
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В момент распятия Христа она была на Голгофе, находясь с матерью сына Божьего, а когда сердце его было проткнуто острым копьем, Мария испытала мучительную боль в своем сердце. Именно за её искренние страдания и любовь было даровано ей счастье первой увидеть воскресшего Христа.

Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года
Православные верующие отмечают день памяти Марии Магдалины во второе воскресенье после светлого Христова воскресенья
Сюжет: Православные обряды
Молитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 года

О чем принято молиться и кому помогает святая Мария Магдалина в день памяти 4 августа 2020 годаМолитвы Марии Магдалине в помощь от избавления грехов 4 августа 2020 годаЕщё 174 новостей

Одна из известнейших фигур в православном христианском и католическом мире является Мария Магдалина. О судьбе этой святой существует много слухов и достоверных фактов. В наши дни существует древний подлинник иконы св. Марии Магдалины.

Христиане всего мира почитают эту женщину, за то, что она не побоявшись смерти, сумела избавиться от своих пороков и стать святой.

Молиться и просить о помощи перед иконой святой Марии Магдалины могут все:

  • грешники, желающие получить у Господа прощения и избавиться от своих пороков;
  • женщины и девушки,совершившие грех аборта;
  • люди, попавшие под давление пагубных привычек;
  • аптекари и парикмахеры (они считают святую своей покровительницей).

Просят икону Марии Магдалины о защите от плохого глаза, а также снятии порчи и родовых проклятий. Молиться данной святой нужно в тишине перед горящей свечей или лампадой.

Молитвы перед иконой
О, святая мироносице и всехвальная равноапостольная Христова ученице Магдалино Марие! К тебе, яко верней и мощней о нас к Богу ходатаице, грешнии и недостойнии ныне усердно прибегаем и в сокрушении сердец, наших молимся. Ты в житии своем страшныя козни бесовския испытала еси, но благодатию Христовою явно тех свободила еси; и нас молитвами твоими от сети бесовския избави, да непрестанно во всем житии нашем делом, словом, мыслию и тайными помышлениями сердец наших верно послужим единому Святому Влaдыце Богу, якоже тому обещалися есмы. Ты паче всех благ земных сладчайшаго Господа Иисуса возлюбила еси и тому чрез все житие добре последовала еси, Божественными учении Его и благодатию не токмо свою душу питающи, но и множество людей от тьмы языческия ко Христа чудному свету приводящи: то ведуще просим тя: испроси нам у Христа Бога благодать просвещающую и освящающую, да ею oceняеми преуспеваем в вере и благочестии, в подвизех любве и самоотвержения, да неленостно тщимся служити ближним в их нуждах духовных и телесных, памятующе пример твоего человеколюбия. Ты, святая Марие, бодренно благодатию Божиею протекла еси житие на земли и мирно отошла еси ко обители небесныя: моли Христа Спаса, да молитвами твоими сподобит нас непреткновенно соверщити странствие наше в сей юдоли плача и в мире и покаянии скончати живот наш, да тако и в святости на земли поживше, вечныя блаженныя жизни на небеси сподобимся и тамо с тобою и всеми святыми вкупе выну восхвалим Троицу нераздельную, воспоим Едино Божество, Отца и Сына и Духа Всесвятаго во веки веков. Аминь.

О, святая мироносице, равноапостольная Магдалино Марие! Ты теплою любовию своею ко Христу Богу попрала еси злыя козни вражия и обрела еси безценный бисер Христа и достигла еси Царства Небеснаго. Сего ради к тебе припадаю и умиленною душою и сокрушенным сердцем вопию ти аз недостойный: призри с высоты небесныя на мя боримаго греховными искушениями; виждь, коль многими грехи и беды на всяк день враг запинает мя, ищя моея погибели. Славная и всехвальная ученице Христова, Марие! Умоли возлюбленнаго тобою, и возлюбившаго тя, Христа Бога, да подаст ми оставление многих моих прегрешений, укрепит мя благодатию своею трезвенно и бодренно шествовати путем святых заповедей Его и да соделает мя благоуханным храмом Духа Святаго: да тако в мире непос-тыдно скончаю многотрудное житие мое на земли и вселюся во светлыя и блаженныя обители рая небеснаго, идеже ты со всеми святыми непрестанно радостно славословиши единосушную Троицу, Отца, Сына и Духа Всесвятаго. Аминь.

Источник: omolitvah

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