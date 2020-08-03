Первый раз в истории женщина получила диплом машиниста локомотива в России

Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку — машиниста локомотива. Ею стала Софья Дорофеева, которая в июле получила диплом с отличием. Ранее эта профессия считалась сугубо мужской.

С января 2021 года Дорофеева станет помощником машиниста

Первоначально Софья планировала стать художником, окончила художественную школу. Основной темой ее рисунков была железная дорога. А чтобы изображение поездов было более правдивым и приближенным к реальности, девушка начала интересоваться устройством подвижного состава. В итоге она приняла решение учиться на машиниста локомотива.

«Будучи абитуриентом, я уже знала, как устроен поезд. Родители, конечно, не хотели, чтобы я училась «мужской» профессии, но я стояла на своем и еще ни разу не пожалела о своем выборе», — поделилась Софья Дорофеева.

В колледже девушка вместе с одногруппниками оттачивала практические навыки и умения на тренажерах, разбирала и собирала автосцепное устройство, проходила поездную практику на железной дороге.

С сентября дипломированный специалист собирается пройти практику в Московской дирекции скоростного сообщения. А с января 2021 года Софья Дорофеева станет помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня на Московской железной дороге.

В Московском колледже железнодорожного и городского транспорта еще несколько студенток выбрали для себя «неженские» профессии. Екатерина Левенчук в этом году завершила обучение и стала дипломированным техником. На второй курс по специальности «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог» перешли Василиса Кузнецова и Анна Орлова.

Напомним, транспорт является одним из приоритетных направлений подготовки в столичных колледжах. Также к их числу относятся информационные технологии, промышленность и сфера услуг. В этом году колледжи Москвы окончили 17,5 тыс. выпускников.

В настоящее время в столичных колледжах продолжается приемная кампания. Для удобства выпускников документы на обучение можно подать на портале Мэра и Правительства Москвы. Для этого понадобится паспорт и аттестат об основном или среднем общем образовании.

Источник: mos.ru