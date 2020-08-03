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Взял заложников и угрожает взорвать банк неизвестный в Киеве

18:40 03.08.2020 Фото: Википедии
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Террорист разрешил работникам банка покинуть отделение, хотя руководитель остался внутри. Полиция сейчас ведет переговоры со злоумышленником, уговаривая его сдаться властям.

Взял заложников и угрожает взорвать банк неизвестный в Киеве
В Киеве неизвестный взял заложников в банке. Он угрожает бомбой

Мужчина взял заложников в киевском бизнес-центре «Леонардо», который расположен на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Владимирской.

«3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО «Универсал Банк» (Шевченковский район, помещения бизнес-центра «Леонардо») и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию», — сообщил в понедельник замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Позже мужчина разрешил работникам банка покинуть отделение, хотя руководитель остался внутри.

Полиция сейчас ведет переговоры со злоумышленником, уговаривая его сдаться властям.

Это не первый захват заложников на Украине в последнее время. Так, 21 июля Максим Кривош взял в заложники пассажиров автобуса в Луцке. Через несколько дней Роман Скрипник удерживал полковника полиции Виталия Шияна в Полтаве.

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