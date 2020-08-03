Вырос рублевый норматив на лекарства для льготников. Сколько положено каждому?

Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до 3 лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам.

Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. С 1 февраля 2020 года он установлен в размере 886,4 рубля. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до трех лет, а в многодетных семьях — до шести лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, представителям малочисленных народов Севера, гражданам, проживающим в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории.

Принятое решение повысит расходы бюджета на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей.