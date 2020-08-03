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Вырос рублевый норматив на лекарства для льготников. Сколько положено каждому?

18:50 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до 3 лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам.

Вырос рублевый норматив на лекарства для льготников. Сколько положено каждому?
Правительство увеличило норматив на обеспечение льготников лекарствами

Правительство увеличило ежемесячный норматив на обеспечение льготников бесплатными лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием. С 1 февраля 2020 года он установлен в размере 886,4 рубля. Постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Льгота положена более 20 категориям граждан, в том числе инвалидам, людям с хроническими заболеваниями, детям до трех лет, а в многодетных семьях — до шести лет, участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, чернобыльцам, представителям малочисленных народов Севера, гражданам, проживающим в зоне отселения. Перечень медицинских средств определяется индивидуально для каждой категории.

Принятое решение повысит расходы бюджета на социальную помощь более чем на 988 миллионов рублей.

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