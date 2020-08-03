Схватил спецназ угрожавшего взорвать банк гражданина Узбекистана в Киеве. Он требовал $1440

Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло, заявили в украинском МВД. Он рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом.

Спецназ схватил угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве мужчину

Спецназ задержал мужчину, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, сообщили в Службе безопасности Украины. Операция прошла успешно, злоумышленника посадили в автомобиль и увезли.

«Террорист захвачен живым. Взрыва не произошло. На месте работают взрывотехники. Дальше суд и длительное тюремное заключение», — написал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook.

Находясь в банке, преступник давал интервью. Он рассказал, что живет на Украине более пяти лет и является резидентом. Пока он общался с журналистами, в отделение влетели сотрудники спецподразделения и скрутили его. Трансляцию в прямом эфире вел телеканал «ZIK».

Сегодня полдень в полицию позвонила представительница «Универсал-банка», расположенного в в бизнес-центре «Леонардо» в центре Киева. Она сообщила, что в отделение пришел мужчина, в рюкзаке которого, по его собственным словам, находится бомба. Он попросил вызвать сотрудников правоохранительных органов.

В МВД Украины рассказали, что этот человек — гражданин Узбекистана Каримов Сухроб Рахманович . По словам очевидцев, он запросил 40 тысяч гривен (1440 долларов).