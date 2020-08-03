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У привитых от COVID-19 российских военных обнаружили иммунитет и никаких побочных эффектов

19:32 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Центром им. Гамалеи совместно с Минобороны России.

У привитых от COVID 19 российских военных обнаружили иммунитет и никаких побочных эффектов
В Минобороны рассказали о результатах пробной вакцинации от COVID-19
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
У привитых от COVID 19 российских военных обнаружили иммунитет и никаких побочных эффектов

У привитых от COVID-19 российских военных обнаружили иммунитет и никаких побочных эффектовПодробности жизни ковидного госпиталя: смерть мучениям предпочитают старикиЕщё 1843 новостей

Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Минобороны России.

«В Главном военном клиническом госпитале Минобороны имени Бурденко 3 августа состоялось итоговое медицинское обследование добровольцев – участников клинических испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, проводимых Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь из войск и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

«Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено», — подчеркивается в сообщении.

Добавляется, что, таким образом, имеющиеся данные исследований позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи совместно с Минобороны России.

В ходе эксперимента, продолжавшегося с 3 июня по 20 июля, добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.

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