Стянула войска к границе с Россией Белоруссия. В колонных есть даже автозаки с водометами

Активность белорусской армии может быть связана с опасениями Минска по поводу «вторжения в страну российских наемников», якобы планирующих организацию массовых беспорядков накануне выборов.

В Сети отметили активность белорусской армии

Части и соединения вооруженных сил Белоруссии начали покидать места постоянной дислокации. Местные жители отметили активность военных вблизи белорусских границ, а также передвижение армейских частей в направлении Минска. Активность военных связывают с предстоящими президентскими выборами, которые пройдут в Белоруссии 9 августа.

Активность белорусских военных на границе с Россией, считают специалисты, может быть связана с опасениями Минска по поводу «вторжения в страну российских наемников», якобы планирующих организацию массовых беспорядков накануне выборов.

Накануне президентских выборов в Белоруссии, правительство страны принимает ряд мер силового характера. Части и соединения вооруженных сил страны начали выдвигаться к государственным границам страны, в том числе – к границе с Россией. На это обратили внимание в Сети местные жители.

По ряду сообщений, на трассе M-1 Минск — Москва были замечены колонны армейских броневиков и бронетехники, движущиеся по направлению к российской границе. На одном из опубликованных в Сети видео засняты белорусские военные, разворачивающие палаточный городок непосредственно у трассы Минск — Москва.

Другими очевидцами снята колонна бронетранспортеров, движущихся по направлению к границе с Россией.

Эксперты отмечают, что большая часть воинских подразделений сухопутных войск белорусской армии дислоцированы на западе и севере страны, что делает их появление у российских границ еще более странным для местных жителей. Некоторые из комментаторов отмечают, что за всю жизнь не видели армейских колонн на востоке страны.

Источники в Сети связывают военную активность у границ с Россией с боязнью белорусских властей перед возможным вторжением «российских наемников». В среду 29 июля в Минске задержана группа российских граждан, которых белорусские власти связывают с одной из частных военных компаний. По официальной версии Следственного комитета Белоруссии, задержанные прибыли в Минск для организации в стране массовых беспорядков накануне президентских выборов. Инцидент послужил поводом для заявлений белорусских властей о необходимости введения дополнительных мер безопасности в стране.

Местные жители отметили, что в период с 29 июля по 3 августа в Минск и ряд областных центров по всей стране начали стягиваться дополнительные силы армии и внутренних войск. В Сети появились многочисленные записи, на которых запечатлены колонны армейских грузовиков и автобусов, которые в сопровождении милицейских машин въезжают в Минск. В составе колонн замечены машины, оснащенные водометами и автозаки.

Оппозиционные действующему президенту Белоруссии СМИ заявляют, что возможная «российская угроза» используется властями страны как предлог, передает МК. По их версии, войска и полицейские силы стягиваются в Минск из-за угрозы возможных беспорядков в столице накануне и непосредственно после выборов.