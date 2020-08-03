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Вывести капиталы на Кипр у россиян больше не получится: конец двойному налогообложению

20:27 03.08.2020 Фото: Википедия
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По разным оценкам, на кипрские офшоры из России было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019-м — более 1,9 трлн.

Вывести капиталы на Кипр у россиян больше не получится: конец двойному налогообложению
Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром

Министерство финансов России начинает процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, были проведены переговоры по внесению изменений в договор в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

Проанализировав предложения коллег, российский Минфин пришёл к выводу, что, «по сути, они размывают и делают недостижимым предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ, а также будут способствовать безналоговому выводу с территории России через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения».

При этом, как указывается в сообщении, Москва сформулировала компромиссные варианты и предложила оперативно провести очную встречу, но получила отказ.

В марте президент России Владимир Путин заявил, что все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом — не менее 15%. Глава государства поручил скорректировать соглашения с некоторыми странами.

По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019-м — более 1,9 трлн.

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