Школы перейдут на удаленку с 21 сентября? Ответили в Госдуме

Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом. Пока перевод на дистанционное обучение не обсуждали.

Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.

«Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом», — сказал Зайцев по итогам общения с министерством просвещения.

Он отметил, что Роспотребнадзор по поводу второй волны коронавируса также дает отрицательную информацию