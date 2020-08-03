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Школы перейдут на удаленку с 21 сентября? Ответили в Госдуме

20:56 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом. Пока перевод на дистанционное обучение не обсуждали.

Школы перейдут на удаленку с 21 сентября? Ответили в Госдуме
Депутат Госдумы назвал сообщения об удаленном обучении в сентябре фейком

Публикации в соцсетях о якобы подготовке решения по повторному переходу на удаленное обучение российских школ являются фейком, в Минпросвещения опровергают эту информацию, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о якобы уже готовом распоряжении властей об ужесточении карантинных мер и переходе на дистанционное обучение в школах с 21 сентября.

«Это совершенно точно фейкньюс, этого не будет и не обсуждается. Если правительство и будет что-то подобное делать, оно вначале будет советоваться с парламентом, с комитетом», — сказал Зайцев по итогам общения с министерством просвещения.

Он отметил, что Роспотребнадзор по поводу второй волны коронавируса также дает отрицательную информацию

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