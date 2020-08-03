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Избили 8-летнего сына родители: он украл 10 тыс. рублей и потратил на игрушки

21:08 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Мать выкручивала мальчик руки со словами: где деньги? Вскоре подошел отец и со всей силы ударил ребенка в живот. СК заинтересовался жестокой семьей.

Избили 8 летнего сына родители: он украл 10 тыс. рублей и потратил на игрушки
Родители избили 8-летнего сына за украденные и потраченные на игрушки 10 тысяч

СКР заинтересовался отношениями в башкирской семье Бычковых, соседи которых выложили в сеть видео, где отец за кражу денег жестоко наказывает 8-летнего сына. Родители мальчика уверены, что воспитание ребенка — их личное дело, а мальчик заслуживает таких методов.

Избивавшая сына женщина никак не отреагировала на критику и замечания очевидцев, тогда один из них включил камеру. Женщину беспокоило только одно: где деньги? Вскоре подошел отец и, не задавая вопросов, со всей силы ударил мальчика в живот. Соседи пригрозили вызвать полицию, но родителей это не остановило, передает НТВ.

Выйти и разобраться с агрессивными людьми, рассказывает Оксана Сухарева, голос которой звучит за кадром, никто не решился, поэтому вызвали наряд. В небольшом городе слухи быстро расходятся. Теперь уже почти все знают, за что так жестоко Вячеслав и Анастасия Бычковы наказали 8-летнего сына. Оказалось, что мальчик взял без спроса у своей бабушки 10 тысяч рублей и потратил их на игрушки.

Оксана Сухарева, оцевидец: «В пакете-маечке я заметила пистолетик, какая-то игрушка музыкальная, еще что-то. Ну, во что мальчики в 7–8 лет играют».

Бабушка мальчика не считает такие методы воспитания слишком жестокими. Она признается, что любимого внука за кражу давно простила, а вот родители сорвались, нервы не выдержали, ведь такое, по ее словам, уже не впервые случается. В прошлый раз разговоры не помогли, пришлось принимать, более жесткие меры.

Ольга Бычкова, бабушка: «У меня в таком возрасте мальчишники были. Ух, я бы им нафигарила, а эти какую-то фигню развели. Они просто-напросто привели его домой, уложили спать и все, а он на следующий день пошел и опять украл».

О том, что характер у школьника трудный, говорят и соседи Бычковых. Мальчик якобы давно сыскал славу малолетнего хулигана. Родители объяснять свое поведение пока не торопятся, но в ближайшее время следователи намерены вызвать их на допрос.

Евгений Каневский, старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Башкортостан: «Следователям предстоит установить все причины и условия, способствующие произошедшему, допросить всех очевидцев, родителей и ребенка, провести его медицинское освидетельствование, исследовать жилищно-бытовые условия и взаимоотношения в семье».

Прежде семья в поле зрения органов опеки не попадала, соседи не жаловались, учителя синяков у мальчика тоже вроде бы не замечали, но теперь Бычковых, судя по всему, поставят на особый контроль.

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