Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская. Дорога от микрорайона Южный(ул. Ключевая) к ул. Пионерской официально находится на территории министерства обороны(участок составляет 440 м). Но южане уже больше 20-ти лет пользуются этой дорогой, т.к. она позволяет напрямую попасть в центр города. До 2012 года город отсыпал щебнем дорогу и она была вполне проезжаемая. При строительстве микрорайона Белокаменного, ежедневный проезд к обьектам стройки тяжелой техники привел дорогу в плохое состояние. Также повлияло и все большая застройка микрорайона, а также строительство детского сада и школы. В 2018 году лужи в ямах не высыхали даже летом. По весне на этой дороге тонули машины, а весной 2019 молодую маму с ребенком, застрявших в глубокой луже эвакуировали спасатели МЧС. Усугубляет ситуацию и то,что весной при таянии снега с полей аэродрома потоки воды устремляются на эту дорогу, подтопляя ее. В последние годы администрация на весенний период просто закрывает дорогу- выставляя знаки: проезд запрещен. В апреле 2019 года активные граждане Южного организовали работу техники по засыпке глубоких ям на дороге. Был организован добровольный сбор средств жителей микрорайона на ремонт дороги. Засыпали строительным мусором , а после отсыпали щебнем, ПГС, отсевом на сколько хватило денег. Дорога стала немного лучше. Депутат округа, Владимир Алексеевич, в 2019 году организовал два раза грейдер по выравниванию дороги и осенью была проведена расчистка водоотведения вдоль дороги. Жители ходили на встречу с Виктором Алексеевиче Голубевым – попросили помощи в отсыпке этого участка дороги, но в отсыпке помощи не было. Весной 2020 года талые воды снова на несколько дней перекрыли дорогу для проезда. В 2020 году снова был организован сбор средств на дорогу, но жители все больше теряют надежду в то, что дорога, наконец-то будет нормальной.

29 августа 2018 лужи на дороге

29 августа 2018 лужи на дороге

16 марта 2019 лужи

16 марта 2019 лужи

17 апреля 2019 засыпаем ямы на дороге

17 апреля 2019 засыпаем ямы на дороге

31 августа 2019 отсыпка Отсев

31 августа 2019 отсыпка Отсев

22 марта 2020 отводим воду от дороги

22 марта 2020 отводим воду от дороги