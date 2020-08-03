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Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская

23:33 03.08.2020
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Был организован добровольный сбор средств жителей микрорайона на ремонт дороги. Засыпали строительным мусором , а после отсыпали щебнем, ПГС, отсевом на сколько хватило денег.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:
Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская. Дорога от микрорайона Южный(ул. Ключевая) к ул. Пионерской официально находится на территории министерства обороны(участок составляет 440 м). Но южане уже больше 20-ти лет пользуются этой дорогой, т.к. она позволяет напрямую попасть в центр города. До 2012 года город отсыпал щебнем дорогу и она была вполне проезжаемая. При строительстве микрорайона Белокаменного, ежедневный проезд к обьектам стройки тяжелой техники привел дорогу в плохое состояние. Также повлияло и все большая застройка микрорайона, а также строительство детского сада и школы. В 2018 году лужи в ямах не высыхали даже летом. По весне на этой дороге тонули машины, а весной 2019 молодую маму с ребенком, застрявших в глубокой луже эвакуировали спасатели МЧС. Усугубляет ситуацию и то,что весной при таянии снега с полей аэродрома потоки воды устремляются на эту дорогу, подтопляя ее. В последние годы администрация на весенний период просто закрывает дорогу- выставляя знаки: проезд запрещен. В апреле 2019 года активные граждане Южного организовали работу техники по засыпке глубоких ям на дороге. Был организован добровольный сбор средств жителей микрорайона на ремонт дороги. Засыпали строительным мусором , а после отсыпали щебнем, ПГС, отсевом на сколько хватило денег. Дорога стала немного лучше. Депутат округа, Владимир Алексеевич, в 2019 году организовал два раза грейдер по выравниванию дороги и осенью была проведена расчистка водоотведения вдоль дороги. Жители ходили на встречу с Виктором Алексеевиче Голубевым – попросили помощи в отсыпке этого участка дороги, но в отсыпке помощи не было. Весной 2020 года талые воды снова на несколько дней перекрыли дорогу для проезда. В 2020 году снова был организован сбор средств на дорогу, но жители все больше теряют надежду в то, что дорога, наконец-то будет нормальной.

29 августа 2018 лужи на дороге

Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская
29 августа 2018 лужи на дороге

16 марта 2019 лужи

Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская
16 марта 2019 лужи

17 апреля 2019 засыпаем ямы на дороге 

Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская
17 апреля 2019 засыпаем ямы на дороге

31 августа 2019 отсыпка Отсев

Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская
31 августа 2019 отсыпка Отсев

22 марта 2020 отводим воду от дороги

Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская
22 марта 2020 отводим воду от дороги
Фото: Жители Южного сами пытаются отремонтировать участок дороги – выезд на ул. Пионерская
7 мая 2020 засыпаем повторно ямы
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