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Отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд

21:23 03.08.2020 Фото: vk.com
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Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведенного в колонии за хулиганство, которое он не совершал. По этой статье его оправдали, оставил только «умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Отменил приговор футболистам Кокорину и Мамаеву Мосгорсуд
Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Павла Мамаева оправдали по одной из статей

Мосгорсуд снова отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву и отправил дело в первую инстанцию на новое рассмотрение.

В новом приговоре суд оставил Кокорину прежний срок в колонии, Мамаеву — заменил реальный срок исправительными работами на один год. При этому Мамаев может рассчитывать на реабилитацию из-за времени, проведённого в колонии за хулиганство, которое он не совершал. По этой статье футболиста оправдали, оставил только «умышленное причинение легкого вреда здоровью» — наказание ему смягчено именно поэтому. Пересмотр дела состоялся в понедельник, 3 августа.

Напомним, что спортсменам дали по полтора года колонии за дебош в центре российской столицы. Сперва футболисты напали на водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а чуть позже в одном из кафе избили руководителя департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака.

Осенью прошлого года обвиняемые вышли на свободу по УДО и вернулись в спорт. Именно поэтому они пропустили пересмотр апелляционного приговора 3 августа – во время прошлого заседания Кокорин и Мамаев дали свое последнее слово в суде и сообщили, что вместе них на следующем заседании будут присутствовать правозащитники.

Адвокаты настаивали на частичном оправдании подсудимых, а прокурор были уверен — сроки всем участникам дела необходимо оставить без изменений.

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