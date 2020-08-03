Информационным террористом при угрозе биологических войн назвал ВОЗ Онищенко

По всем научным данным, которые есть, нет подтверждения, что коронавирус был преднамеренно выпущен в человеческую популяцию. Но это дела не меняет, заявил ученый.

Онищенко назвал ВОЗ главным информационным террористом

Коронавирусная инфекция поспособствовала распространению биологического и информационного терроризма по всему миру. Такое мнение в интервью Общественной службе новостей высказал академик РАН, депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Сегодня стало известно, что президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сравнил мировую пандемию коронавируса и биологическую войну. Он рассказал, что лучше с вызовом вируса справились те страны, которые были готовы защищаться от биологической угрозы.

Как считает Геннадий Онищенко, в 21 веке мир ожидают не биологические войны, а биологические терроры.

Будут биологические терроры

«Эту интересную мысль я высказывать начал ещё задолго до интервью Рошаля. Первое, биологических войн не будет. Будут биологические терроры. В данном случае, по всем научным данным, которые есть, нет подтверждения, что этот вирус был преднамеренно выпущен в человеческую популяцию. Но это дела не меняет», — заявил он.

По словам врача-эпидемиолога, главную информационно-террористическую угрозу сегодня представляет Всемирная организация здравоохранения. Онищенко считает, что ещё предстоит разобраться, зачем ВОЗ этим занимается.

«Мы имеем дело с гибридной информационно-террористической атакой, построенной на проявлении нового типа коронавирусной инфекции, которая вошла в человеческую популяцию. Всё-таки смертность — есть признак тренда всех грядущих войн 21 века. Потому что биологические войны, которые исповедовались в прошлом веке, сейчас трансформируются в биологический террор, который куда опаснее и менее контролируем», — считает спикер.

Недавно ученые из университета Сан-Франциско после проведенных исследований установили, что коронавирусная инфекция вызывает в организме человека мощную ответную реакцию иммунитета, мешающую борьбе с распространением болезни.