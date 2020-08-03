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В каких регионах выплатят пенсионерам деньги и за что после 16 августа?

22:03 03.08.2020 Фото: pixabay.com
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Власти некоторых субъектов РФ платят своим жителям в возрасте 65+ за соблюдение режима самоизоляции в пандемию коронавируса.

В каких регионах выплатят пенсионерам деньги и за что после 16 августа?
Пенсионерам могут дать новую выплату 16 августа

Российские пенсионеры могут получить новую денежную выплату. Обеспечить дополнительную помощь пожилым гражданам собираются в ряде регионов.

Речь идет о выплатах, которые полагались пенсионерам, соблюдающим режим самоизоляции. Несмотря на то что ситуация с коронавирусом в России в целом стабилизировалась, во многих регионах все еще фиксируется рост эпидемических показателей. Соответственно, там продлевают режим самоизоляции для пожилых людей. Граждан старше 65 лет просят не выходить из дома без особой надобности.

А в ряде регионов, например в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Якутии, Крыму, ХМАО и других, местные власти ввели денежные выплаты пенсионерам старше 65 лет за соблюдение самоизоляции. Первую часть выплаты пенсионеры уже получили, а вот вторую многим могут перечислить как раз в ближайшее время, когда карантин полностью закончится.

Как правило, речь идет о 2000 рублей, передает primpress.ru.

«Самоизоляция для людей 65 лет и старше остается на всех этапах, если режим повышенной готовности продлевается. Мы уже выплачивали по две тыс. руб. По поводу новых выплат. Давайте будем эту тему обсуждать, когда приблизится дата 16 августа. Все-таки мы надеемся, что послабления будут. Мы уже выплатили пенсионерам 65+ в целом за это время 1,5 млрд руб.», – рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

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