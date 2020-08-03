Дипломатический паспорт получит Медведев и его жена по указу Путина

Президент внес изменения в указ о праве на получение диппаспорта, которое теперь распространяется на зампредседателя Совбеза и его супругу.

Медведев и его супруга получат дипломатические паспорта

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому заместитель председателя Совета безопасности России наделяется правом получения дипломатического паспорта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Владимир Путин внес изменения в указ о праве на получение диппаспорта, которое теперь распространяется на зампредседателя Совбеза и его супругу. В настоящее время должность заместителя председателя Совета безопасности занимает бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Дополнить пунктом… заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации», — говорится в указе.

Также право на получение диппаспорта распространяется на супругу (супруга) зампреда Совбеза России, а также супругов дипломатов, имеющих ранг чрезвычайного и полномочного посла.